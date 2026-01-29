29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

किसे मिलेगी संजय कपूर की अरबों की दौलत? मां-पत्नी और पूर्व पत्नी के बच्चों में 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर मचा घमासान

Sanjay Kapoor Property Dispute: संजय कपूर की 30000 करोड़ की संपत्ति पर घमासान मचा हुआ है। क्या तीन धड़ों में अब दौलत का बंटवारा होगा? दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है, जानिए सबकुछ।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 29, 2026

Sanjay Kapoor Property Dispute

संजय कपूर की अरबों की संपत्ति ने बढ़ाई टेंशन… छिड़ा विवाद (इमेज सोर्स: एक्स)

Sanjay Kapoor Property Dispute Update: दिवंगत उद्योगपति (बिजनेसमैन) संजय कपूर की 30,000 करोड़ की बेहिसाब दौलत अब परिवार में कलह की वजह बन चुकी है। मां, पत्नी और पूर्व पत्नी के बच्चों तीनों ओर से दावा ठोकने के बाद विरासत की ये जंग और तेज हो गई है। करोड़ों नहीं, अरबों की इस संपत्ति पर किसका हक होगा, यही सवाल अब सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसी बीच संजय कपूर की मां रानी कपूर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन जारी कर दिया है, जिसके बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

मां रानी कपूर का आरोप

रानी कपूर का कहना है कि उनके बेटे के निधन के बाद उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनकी शिकायत है कि उनकी जानकारी या अनुमति के बिना उनकी पूरी संपत्ति को चुपके-चुपके एक ट्रस्ट में डाल दिया गया। इस मामले पर कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई अंतरिम फैसला नहीं दिया गया है।

याचिका में रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ और उनके परिवार की संपत्ति के साथ कई अवैध काम किए गए। उनका दावा है कि उनकी बहू प्रिया कपूर, पूर्व पत्नी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चे और कुल 22 लोगों ने मिलकर एक नकली फैमिली ट्रस्ट खड़ा कर दिया। इस ट्रस्ट के जरिए उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया और उन्हें उनके ही परिवार की संपत्ति से बाहर कर दिया गया।

रानी का कहना है कि जब यह सब किया गया, उस समय वे मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं थीं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनसे कई दस्तावेजों पर साइन करवा लिए गए, जो बाद में उनकी संपत्ति हथियाने के लिए इस्तेमाल किए गए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बेटे संजय कपूर की मौत के तुरंत बाद, उनकी जानकारी के बिना बड़ी-बड़ी ग्रुप कंपनियों का नियंत्रण भी बदल दिया गया। रानी कपूर ने ‘आरके फैमिली ट्रस्ट’ को पूरी तरह अवैध, धोखाधड़ी पर आधारित और सोची-समझी साजिश बताया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि इस ट्रस्ट को रद्द किया जाए और उनकी संपत्ति उन्हें उसी रूप में लौटाई जाए, जैसी वह ट्रस्ट बनने से पहले थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया समन

इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया सचदेव कपूर को समन भेजने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने फिलहाल ट्रस्ट पर यथास्थिति बनाए रखने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है।

इस पूरे हाई-प्रोफाइल मामले में प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों की भूमिका भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। संपत्ति और ट्रस्ट को लेकर दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। कोर्ट में दोनों ओर से दावे, सबूत और गवाह पेश किए जा चुके हैं, और अब अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। ऐसे में अब आने वाली 23 मार्च को यह साफ होगा कि ट्रस्ट की संपत्ति पर असली अधिकार किसका है?

ये भी पढ़ें

6 साल की मासूम के साथ रेप पर आग बबूला हुईं भूमि पेडनेकर, बोलीं- इन हैवानों को…
बॉलीवुड
Bhumi Pednekar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Jan 2026 02:35 pm

Published on:

29 Jan 2026 02:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / किसे मिलेगी संजय कपूर की अरबों की दौलत? मां-पत्नी और पूर्व पत्नी के बच्चों में 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर मचा घमासान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

7 दिनों में 213 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात

7 दिनों में 216 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के पोस्टर की क्या है हकीकत? जिसमें रणवीर का लुक देख फैंस के बीच बढ़ी हलचल

dhurndhar 2
बॉलीवुड

रानी मुखर्जी की पिटी भद्द, बच्चों की परवरिश पर दिया ऐसा बयान, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

Mardani 3 Rani Mukerji Trolled after his statement said Wives Should Raise Their Voice Against Husbands
बॉलीवुड

थिएटर में चल रही थी ‘बॉर्डर 2’, बाहर बैठे रहे सुनील शेट्टी, बेटे की फिल्म देखने के लिए रखी ये शर्त

Suniel Shetty On Not Watching Border 2
बॉलीवुड

क्या ये बीमार है… वजन घटाने और नए हेयर के बाद जॉन अब्राहम देख नेटिजन्स ने दिए ऐसे रिएक्शन, हुआ वायरल

क्या ये बीमार है... वजन घटाने और नए हेयर के बाद जॉन अब्राहम देख नेटिजन्स ने दिए ऐसे रिएक्शन, हुआ वायरल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.