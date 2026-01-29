किसे मिलेगी संजय कपूर की अरबों की दौलत? मां-पत्नी और पूर्व पत्नी के बच्चों में 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर मचा घमासान

Sanjay Kapoor Property Dispute Update: दिवंगत उद्योगपति (बिजनेसमैन) संजय कपूर की 30,000 करोड़ की बेहिसाब दौलत अब परिवार में कलह की वजह बन चुकी है। मां, पत्नी और पूर्व पत्नी के बच्चों तीनों ओर से दावा ठोकने के बाद विरासत की ये जंग और तेज हो गई है। करोड़ों नहीं, अरबों की इस संपत्ति पर किसका हक होगा, यही सवाल अब सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसी बीच संजय कपूर की मां रानी कपूर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन जारी कर दिया है, जिसके बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।