6 साल की मासूम के साथ रेप पर आग बबूला हुईं भूमि पेडनेकर, बोलीं- इन हैवानों को…

भूमि पेडनेकर (एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Delhi Child Sexual Abuse Case: दिल्ली में छह साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को हिला दिया है। इसी दर्दनाक घटना पर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर का गुस्सा भी फूट पड़ा है। भजनपुरा इलाके में 10, 13 और 14 साल के तीन नाबालिग लड़कों द्वारा किए गए इस घिनौने अपराध पर भूमि ने न सिर्फ कड़ी प्रतिक्रिया दी, बल्कि सिस्टम और समाज की बार-बार होती नाकामी पर भी सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने कहा, “हम इन हैवानों में डर ही नहीं भर पाए”, और यह बात सबसे ज्यादा डरावना है कि अपराधी अब भी जवाबदेही से बचने की उम्मीद रखते हैं, जो हमारी नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था की गहरी गिरावट को उजागर करता है।
इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर अपना गहरा दुख और गुस्सा जताया। उन्होंने इस केस से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट को दोबारा शेयर किया और कहा कि समाज और सिस्टम बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने में बार-बार फेल हो रहा है।
भूमि ने लिखा कि ये सबसे डराने वाली बात है कि अपराधी अब भी सोचते हैं कि वे यौन हिंसा करके भी बच सकते हैं। उनके मुताबिक, यह हमारी नैतिकता और सिस्टम दोनों की कमजोरी को दिखाता है।
एक्ट्रेस ने कहा, "क्या हो रहा है हमारे देश में? हम इन हैवानों में डर पैदा करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि वे यौन अपराध से बच निकलेंगे। कम उम्र के बच्चों को इतनी घिनौनी हरकत करते देखना मेरा दिल तोड़ देता है। सोचिए, वे किस माहौल में पल रहे होंगे!"
भूमि ने यह बात भी कही कि आरोपी खुद नाबालिग हैं और इतनी छोटी उम्र के लड़कों को ऐसे अपराध में शामिल देखना बेहद डरावना है। हम अपने देश में बेजुबान जानवरों को सजा दे रहे हैं, उन्हें खतरा बताकर लोगों में डर फैला रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा ये है कि हमारी सड़कों पर 6 साल का बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। सच तो ये है कि कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। क्योंकि कई बार अपराधी भी खुद किसी न किसी तरह से पीड़ित होते हैं। जागो इंडिया!
अधिकारियों के मुताबिक, दो आरोपी नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि तीसरा लड़का और उसका परिवार फिलहाल फरार है। अधिकारियों ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और केस की जांच अभी भी चल रही है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग