6 साल की मासूम के साथ रेप पर आग बबूला हुईं भूमि पेडनेकर, बोलीं- इन हैवानों को…

भूमि ने यह बात भी कही कि आरोपी खुद नाबालिग हैं और इतनी छोटी उम्र के लड़कों को ऐसे अपराध में शामिल देखना बेहद डरावना है। हम अपने देश में बेजुबान जानवरों को सजा दे रहे हैं, उन्हें खतरा बताकर लोगों में डर फैला रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा ये है कि हमारी सड़कों पर 6 साल का बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। सच तो ये है कि कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। क्योंकि कई बार अपराधी भी खुद किसी न किसी तरह से पीड़ित होते हैं। जागो इंडिया!