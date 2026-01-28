28 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

वरुण धवन पर कोई जुर्माना नहीं… टीम का बयान जारी, मेट्रो में किया था ये काम

Varun Dhawan MMMOCL Case: वरुण धवन को जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, उनकी टीम ने कहा है कि अभिनेता पर मुंबई मेट्रो द्वारा कोई जुर्माना या पेनाल्टी नहीं लगाई गई है।

Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 28, 2026

Varun dhawan

वरुण धवन मुंबई मेट्रो मामला (इमेज सोर्स: एक्स)

Varun Dhawan Metro Statement Viral Video: अभिनेता वरुण धवन और मुंबई मेट्रो को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा हो रही थी। मेट्रो कोच के अंदर वरुण धवन का पुल-अप करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद यह खबर फैल गई कि अभिनेता पर मुंबई मेट्रो ने नियम तोड़ने के लिए जुर्माना लगा दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर वरुण धवन की टीम ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि उन पर किसी भी तरह का फाइन या पेनाल्टी नहीं लगाई गई है। टीम के मुताबिक, वीडियो को लेकर फैली खबरें गलत थीं।

टीम ने जारी किया आधिकारिक बयान

टीम ने कहा कि जो पुरानी पोस्ट अधिकारियों की ओर से शेयर की गई थी, उसे हटा दिया गया है। गलतफहमी दूर करने में मिले सहयोग के लिए हम मुंबई मेट्रो का धन्यवाद करते हैं।

टीम ने आगे कहा कि वरुण शहर के नियमों और मेट्रो विभाग की मेहनत का हमेशा सम्मान करते हैं। अब यह मामला पूरी तरह खत्म हो चुका है और सही जानकारी सामने लाने के लिए उन्होंने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया।

टीम के मुताबिक, पूरी घटना सिर्फ एक गलतफहमी थी। वहीं, वरुण धवन इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के प्रमोशन में लगे हैं, जिसमें उनके अभिनय की खूब तारीफ हो रही है।

क्या है पूरा मामला? मुंबई मेट्रो ने जारी की थी चेतावनी

बता दें कुछ दिन पहले, अभिनेता वरुण धवन मुंबई मेट्रो से सफर करते नजर आए थे। उसी दौरान उन्होंने मेट्रो के अंदर ग्रैब हैंडल पर पकड़कर पुल-अप करते दिखे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो फैलते ही मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) सतर्क हो गया और उन्होंने तुरंत एक सेफ्टी वॉर्निंग जारी की।

अधिकारियों ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि ऐसे स्टंट फिल्मों में तो ठीक लगते हैं, लेकिन असली मेट्रो में करना बेहद खतरनाक है। उन्होंने साफ कहा कि ग्रैब हैंडल पर लटकना सुरक्षा नियमों के खिलाफ है और इससे हादसा हो सकता है। मेट्रो प्रशासन ने यह भी याद दिलाया कि ऐसे काम के लिए भारी जुर्माना या जेल तक हो सकती है। कुल मिलाकर, मामला यह है कि वरुण का पुल-अप वीडियो वायरल हुआ, तो मेट्रो अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर सख्त चेतावनी दे दी और लोगों से जिम्मेदारी के साथ यात्रा करने की अपील की।

