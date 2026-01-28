वरुण धवन पर कोई जुर्माना नहीं… टीम का बयान जारी, मेट्रो में किया था ये काम

Varun Dhawan Metro Statement Viral Video: अभिनेता वरुण धवन और मुंबई मेट्रो को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा हो रही थी। मेट्रो कोच के अंदर वरुण धवन का पुल-अप करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद यह खबर फैल गई कि अभिनेता पर मुंबई मेट्रो ने नियम तोड़ने के लिए जुर्माना लगा दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर वरुण धवन की टीम ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि उन पर किसी भी तरह का फाइन या पेनाल्टी नहीं लगाई गई है। टीम के मुताबिक, वीडियो को लेकर फैली खबरें गलत थीं।