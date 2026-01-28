28 जनवरी 2026,

बुधवार

बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ की सफलता का टीम ने मनाया जश्न, सनी देओल-वरुण धवन ने जमकर की पार्टी, फिर नदारद रहे दिलजीत

Border 2 Success Party: 27 जनवरी को सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता का जश्न मनाया गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 28, 2026

Border 2 Success Party

Border 2 Success Party (सोर्स इंस्टाग्राम- @tahirjasus)

Border 2 Success Party: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद से ही धमाल मचा रही है। फिल्म ने 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। आ देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत इस वॉर ड्रामा की शानदार सफलता का जश्न हाल ही में मुंबई में मनाया गया, जहां फिल्म की पूरी टीम एक साथ नजर आई। इस खास मौके पर सनी देओल और वरुण धवन की मौजूदगी ने महफिल में चार चांद लगा दिए। टी-सीरीज के मुंबई स्थित ऑफिस में आयोजित इस सक्सेस बैश की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत पकड़ (Border 2 Box Office Collection)

23 जनवरी को रिलीज हुई ‘बॉर्डर 2’ ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन किया। फिल्म ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई करते हुए दर्शकों और ट्रेड एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा। रिपब्लिक डे के मौके पर कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और महज कुछ ही दिनों में फिल्म की कुल कमाई ने इसे 200 करोड़ क्लब के बेहद करीब ला खड़ा किया। समीक्षकों ने भी फिल्म की कहानी, निर्देशन और कलाकारों के अभिनय की जमकर तारीफ की है।

सक्सेस पार्टी में सितारों का जमावड़ा (Border 2 Success Party)

इस जश्न में सिर्फ लीड एक्टर्स ही नहीं, बल्कि फिल्म से जुड़े लगभग सभी अहम चेहरे शामिल हुए। सनी देओल और वरुण धवन के अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, अहान शेट्टी, आन्या सिंह और मेधा राणा भी पार्टी में नजर आए। प्रोड्यूसर्स भूषण कुमार और निधि दत्ता के साथ निर्देशक अनुराग सिंह ने भी टीम के साथ इस सफलता को सेलिब्रेट किया। इसके अलावा सिंगर सोनू निगम ने 'घर कब आओगे' गाते हुए नजर आए। संगीत और कास्टिंग से जुड़े कई जाने-माने नाम भी इस मौके पर मौजूद रहे। पैपराजी पेज ताहिर जासूस ने पार्टी से जुड़ी तस्वीरों को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

देशभक्ति और बलिदान की कहानी

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1997 में आई जेपी दत्ता की सुपरहिट ‘बॉर्डर’ की अगली कड़ी है। जहां पहली फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित थी, वहीं ‘बॉर्डर 2’ में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जांबाज जवानों की वीरता और बलिदान को बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और दूसरे कलाकारों की केमिस्ट्री दर्शकों को खासा पसंद आई।

बॉर्डर 3 के भी मिले संकेत

फिल्म की सफलता के बीच प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इशारों-इशारों में ‘बॉर्डर 3’ को लेकर भी उत्साह बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की योजना जरूर है, हालांकि इसके लिए सही समय और कहानी का इंतजार किया जाएगा। इस बयान के बाद फैंस में अगली कड़ी को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।

Updated on:

28 Jan 2026 12:57 pm

Published on:

28 Jan 2026 12:56 pm

