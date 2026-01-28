‘बॉर्डर 2’ की सफलता का टीम ने मनाया जश्न, सनी देओल-वरुण धवन ने जमकर की पार्टी, फिर नदारद रहे दिलजीत

Border 2 Success Party: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद से ही धमाल मचा रही है। फिल्म ने 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। आ देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत इस वॉर ड्रामा की शानदार सफलता का जश्न हाल ही में मुंबई में मनाया गया, जहां फिल्म की पूरी टीम एक साथ नजर आई। इस खास मौके पर सनी देओल और वरुण धवन की मौजूदगी ने महफिल में चार चांद लगा दिए। टी-सीरीज के मुंबई स्थित ऑफिस में आयोजित इस सक्सेस बैश की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।