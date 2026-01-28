Arijit Singh: अरिजीत सिंह के करियर का सबसे हिट गाना, 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज वाले इस गीत ने बनाया ‘कल्ट’ सुपरस्टार

Arijit Singh Most Viewed Song on Youtube: बॉलीवुड म्यूजिक के जादू कहे जाने वाले अरिजीत सिंह को लेकर इस वक्त संगीत जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। करीब डेढ़ दशक तक अपनी गायिकी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अरिजीत सिंह ने सिंगिंग करियर से संन्यास लेने का फैसला किया है। इस खबर ने उनके फैंस को भावुक कर दिया है, वहीं इसी बीच उनका एक सुपरहिट गाना फिर से चर्चा में आ गया है, जिसने यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर नया कीर्तिमान रच दिया था।