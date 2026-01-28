‘अमृता सिंह मुझसे माफी मांगें’, सारा अली खान से दोस्ती टूटने की ओरी ने बताई वजह, किया चौंकाने वाला दावा

ओरी का कहना है कि वो दिखावे की दोस्ती में विश्वास नहीं रखते। उनके मुताबिक सारा के साथ सामान्य व्यवहार करना ऐसा होगा जैसे उस अनुभव को नजरअंदाज करना, जिसने उन्हें अंदर से प्रभावित किया। उन्होंने ये भी हिंट दिया कि ये विवाद तभी खत्म हो सकता है जब अमृता सिंह उनसे माफी मांगें। ओरी ने कहा, 'मेरी सारा से फिर से बातचीत शुरू हो सकती है अगर अमृता सिंह मुझसे माफी मांग ले।' हालांकि, ओरी ने ये साफ नहीं किया कि वह अनुभव क्या था, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो उनके लिए बेहद निजी और तकलीफदेह रहा है।