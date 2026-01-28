28 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

‘अमृता सिंह मुझसे माफी मांगें’, सारा अली खान से दोस्ती टूटने की ओरी ने बताई वजह, किया चौंकाने वाला दावा

Orry Wants Amrita Singh To Apologize: सोशल मीडिया पर अक्सर अपने अतरंगी कपड़ों और बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले ओरी ने हाल ही में सारा अली खान से अपनी दोस्ती टूटने की वजह बताई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 28, 2026

Orry Wants Amrita Singh To Apologize

Orry Wants Amrita Singh To Apologize (सोर्स- एक्स)

Orry-Sara Ali Khan Controversy: बॉलीवुड सेलेब्स के करीबी माने जाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है अभिनेत्री सारा अली खान और उनके परिवार के साथ चल रहा उनका खुला विवाद। कभी एक-दूसरे के बेहद करीब माने जाने वाले ओरी और सारा के रिश्ते अब सार्वजनिक बयानबाजी और सोशल मीडिया तंज तक पहुंच चुके हैं। आखिर क्यों ओरी और सारा के बीच की दोस्ती में दरार आई है, चलिए जानते हैं।

ओरी ने सारा से दोस्ती टूटने पर की बात (Orry Wants Amrita Singh To Apologize)

हाल ही में 'हिंदुस्तान टाइम्स' को दिए गए एक इंटरव्यू में ओरी ने साफ शब्दों में कहा कि सारा अली खान से उनकी दोस्ती अब बीते दिनों की बात है। उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले सारा को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था और उनके भाई इब्राहिम अली खान को तो सालों से फॉलो ही नहीं किया। ओरी के मुताबिक, इस दूरी की सबसे बड़ी वजह सारा की मां और वरिष्ठ अभिनेत्री अमृता सिंह से जुड़ा एक पुराना अनुभव है, जिसे वो आज भी एक सदमे के तौर पर याद करते हैं।

ओरी बोले- दिखावे की दोस्ती नहीं करते (Orry on Friendship With Sara Ali Khan)

ओरी का कहना है कि वो दिखावे की दोस्ती में विश्वास नहीं रखते। उनके मुताबिक सारा के साथ सामान्य व्यवहार करना ऐसा होगा जैसे उस अनुभव को नजरअंदाज करना, जिसने उन्हें अंदर से प्रभावित किया। उन्होंने ये भी हिंट दिया कि ये विवाद तभी खत्म हो सकता है जब अमृता सिंह उनसे माफी मांगें। ओरी ने कहा, 'मेरी सारा से फिर से बातचीत शुरू हो सकती है अगर अमृता सिंह मुझसे माफी मांग ले।' हालांकि, ओरी ने ये साफ नहीं किया कि वह अनुभव क्या था, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो उनके लिए बेहद निजी और तकलीफदेह रहा है।

दोनों ने एक दूसरे को किया अनफॉलो

ये विवाद तब और गहराया जब सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच अनफॉलो करने की खबरें सामने आईं। यूजर्स के सवालों पर ओरी के जवाबों ने भी आग में घी डालने का काम किया। कुछ टिप्पणियों में उनके जवाब तीखे और व्यंग्यात्मक नजर आए, जिसे लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा।

ओरी ने सारा के करियर पर भी किया कमेंट

मामला सिर्फ निजी रिश्तों तक सीमित नहीं रहा। ओरी के सारा अली खान के फिल्मी करियर पर किए गए एक व्यंग्यात्मक कमेंट ने भी काफी चर्चा बटोरी। उन्होंने इसे हल्का-फुल्का मजाक बताया और कहा कि आज के दौर में मीम कल्चर हर सेलेब्रिटी का हिस्सा है। उनके मुताबिक, जैसे लोग उन्हें बेरोजगार कहकर मज़ाक उड़ाते हैं, वैसे ही सारा की फिल्मों पर भी इंटरनेट पर बातें होती रहती हैं।

ओरी ने सारा-अमृता पर साधा निशाना?

इतना ही नहीं ओरी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने लड़कियों के तीन सबसे खराब नाम- अमृता, सारा और पलक बताए। हालांकि ओरी ने बाद में वो पोस्ट हटा दी लेकिन तब तक चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था।

कुल मिलाकर, ओरी और सारा अली खान का ये विवाद अब निजी मतभेद से आगे बढ़कर सार्वजनिक बहस बन चुका है। जहां एक ओर ओरी माफी को समाधान का रास्ता बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सारा और उनके परिवार की ओर से इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'अमृता सिंह मुझसे माफी मांगें', सारा अली खान से दोस्ती टूटने की ओरी ने बताई वजह, किया चौंकाने वाला दावा

