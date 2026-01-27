एक-दो नहीं तीन-तीन बार बदली ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट, जानिए वजह और नई तारीख

अजय देवगन-रितेश देशमुख स्टारर 'धमाल 4' की रिलीज डेट में बदलाव (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)
Dhamaal 4 Latest Update: कॉमेडी से भरपूर ‘धमाल’ फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म ‘धमाल 4’ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, इसका कारण है, फिल्म की बार-बार बदलती रिलीज डेट है। अजय देवगन और रितेश देशमुख की यह मोस्ट अवेटेड फिल्म पहले ही दो बार पोस्टपोन हो चुकी है, अब यह तीसरी बार है। फैंस की बेचैनी इस कारण और भी बढ़ गई है। अब मेकर्स ने एक बार फिर नई तारीख का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि फिल्म 12 जून को थिएटर्स में नहीं आएगी। आखिर क्या है इस देरी की वजह और कब देखने को मिलेगी यह कॉमेडी धमाल? आइए जानते हैं…
मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, "जब अराजकता कॉमेडी से मिलती है, तो समझ लीजिए कि यह धमाल का समय है! नई तारीख शुभ और फैमिली एंटरटेनर के लिए बेस्ट है। 3 जुलाई को फिल्म अल्टीमेट फैमिली एंटरटेनर के रूप में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है।
यह रिलीज डेट में तीसरी बार बदलाव है। इससे पहले फिल्म ईद के मौके पर शुक्रवार 20 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली थी। लेकिन डेट आगे खिसक गई। मेकर्स ने फिर नए तारीख का ऐलान किया। 12 जून, 2026 लेकिन ये भी टाल दी गई और कोई वजह भी नहीं बताई गई। ऐसे में माना जा रहा है कि संभावित बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए यह फैसला बार-बार लिया गया है।
‘धमाल 4’ में इस बार लीड रोल संभाल रहे हैं अजय देवगन, और उनके साथ कई शानदार कलाकार जिनमें संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पटकर और रवि किशन शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि फ्रेंचाइजी के पुराने चहेते चेहरे रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी फिर से दर्शकों को हंसाने लौट रहे हैं।
2007 में शुरू हुई ‘धमाल’ फ्रेंचाइजी ने ‘डबल धमाल’ और ‘टोटल धमाल’ जैसी हिट फिल्मों के साथ लगातार लोगों को खूब हंसाया है। अब ‘धमाल 4’ एक बार फिर उसी मस्ती को नए ट्विस्ट के साथ स्क्रीन पर लाने की तैयारी में है। फैंस जल्द ही इसका ट्रेलर और पोस्टर देखने की उम्मीद कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग