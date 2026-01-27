27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

एक-दो नहीं तीन-तीन बार बदली ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट, जानिए वजह और नई तारीख

Dhamaal 4 New Release Date: अजय देवगन-रितेश देशमुख स्टारर 'धमाल 4' की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है। मेकर्स ने नए तारीख का ऐलान भी कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 27, 2026

Dhamaal 4 New Release Date

अजय देवगन-रितेश देशमुख स्टारर 'धमाल 4' की रिलीज डेट में बदलाव (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)

Dhamaal 4 Latest Update: कॉमेडी से भरपूर ‘धमाल’ फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म ‘धमाल 4’ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, इसका कारण है, फिल्म की बार-बार बदलती रिलीज डेट है। अजय देवगन और रितेश देशमुख की यह मोस्ट अवेटेड फिल्म पहले ही दो बार पोस्टपोन हो चुकी है, अब यह तीसरी बार है। फैंस की बेचैनी इस कारण और भी बढ़ गई है। अब मेकर्स ने एक बार फिर नई तारीख का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि फिल्म 12 जून को थिएटर्स में नहीं आएगी। आखिर क्या है इस देरी की वजह और कब देखने को मिलेगी यह कॉमेडी धमाल? आइए जानते हैं…

अब कब होगी फिल्म रिलीज

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, "जब अराजकता कॉमेडी से मिलती है, तो समझ लीजिए कि यह धमाल का समय है! नई तारीख शुभ और फैमिली एंटरटेनर के लिए बेस्ट है। 3 जुलाई को फिल्म अल्टीमेट फैमिली एंटरटेनर के रूप में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है।

यह रिलीज डेट में तीसरी बार बदलाव है। इससे पहले फिल्म ईद के मौके पर शुक्रवार 20 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली थी। लेकिन डेट आगे खिसक गई। मेकर्स ने फिर नए तारीख का ऐलान किया। 12 जून, 2026 लेकिन ये भी टाल दी गई और कोई वजह भी नहीं बताई गई। ऐसे में माना जा रहा है कि संभावित बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए यह फैसला बार-बार लिया गया है।

'धमाल 4' में नजर आएंगे ये एक्टर्स

‘धमाल 4’ में इस बार लीड रोल संभाल रहे हैं अजय देवगन, और उनके साथ कई शानदार कलाकार जिनमें संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पटकर और रवि किशन शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि फ्रेंचाइजी के पुराने चहेते चेहरे रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी फिर से दर्शकों को हंसाने लौट रहे हैं।

2007 में शुरू हुई ‘धमाल’ फ्रेंचाइजी ने ‘डबल धमाल’ और ‘टोटल धमाल’ जैसी हिट फिल्मों के साथ लगातार लोगों को खूब हंसाया है। अब ‘धमाल 4’ एक बार फिर उसी मस्ती को नए ट्विस्ट के साथ स्क्रीन पर लाने की तैयारी में है। फैंस जल्द ही इसका ट्रेलर और पोस्टर देखने की उम्मीद कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Vadh 2: ‘वध 2’ का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, 2 मिनट 25 सेकंड में संजय मिश्रा-नीना गुप्ता ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
Neena Gupta-Sanjay Mishra Starrer Vadh 2 Trailer Out

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

27 Jan 2026 04:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक-दो नहीं तीन-तीन बार बदली ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट, जानिए वजह और नई तारीख

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘नेताओं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बांट दिया’, गुस्से से लाल हुई सलमान खान की ये हीरोईन, बयान पर छिड़ी बहस

Sneha Ullal Expresses Frustration Over Violence
बॉलीवुड

Vadh 2: ‘वध 2’ का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, 2 मिनट 25 सेकंड में संजय मिश्रा-नीना गुप्ता ने लूटी महफिल

Neena Gupta-Sanjay Mishra Starrer Vadh 2 Trailer Out
बॉलीवुड

‘एनिमल 2’ को लेकर आई बड़ी अपडेट, रणबीर कपूर फिर खेलेंगे खून की होली

animal 2
बॉलीवुड

‘द ग्रेट खली’ के वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा, खुद से दोगुने छोटे लड़के को दिया धक्का, VIDEO

wrestler Great Khali trolled pushes fan at airport during selfie attempt video goes viral
बॉलीवुड

Border 3 Confirmed: ‘बॉर्डर 2’ की दहाड़ के बाद ‘बॉर्डर 3’ का हुआ ऐलान, भूषण कुमार बोले- हम निश्चित रूप से इसे…

Bhushan Kumar officially confirmed Border 3 after sunny deol movie border 2 success
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.