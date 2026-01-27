एक-दो नहीं तीन-तीन बार बदली ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट, जानिए वजह और नई तारीख

Dhamaal 4 Latest Update: कॉमेडी से भरपूर ‘धमाल’ फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म ‘धमाल 4’ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, इसका कारण है, फिल्म की बार-बार बदलती रिलीज डेट है। अजय देवगन और रितेश देशमुख की यह मोस्ट अवेटेड फिल्म पहले ही दो बार पोस्टपोन हो चुकी है, अब यह तीसरी बार है। फैंस की बेचैनी इस कारण और भी बढ़ गई है। अब मेकर्स ने एक बार फिर नई तारीख का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि फिल्म 12 जून को थिएटर्स में नहीं आएगी। आखिर क्या है इस देरी की वजह और कब देखने को मिलेगी यह कॉमेडी धमाल? आइए जानते हैं…