हम सच बोल रहे हैं…रेप के आरोपी एक्टर की फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, 2 मिनट 25 सेकंड में नीना गुप्ता ने लूटी महफिल

इस सीक्वल में सिर्फ पुराने किरदार ही नहीं, बल्कि एक मजबूत सपोर्टिंग कास्ट भी जोड़ी गई है। कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला के साथ-साथ नए कलाकार अमित के सिंह, अक्षय डोगरा और योगिता बिहानी फिल्म की कहानी को और गहराई देते हैं। इतना ही नहीं फिल्म में अभिनेता नदीम खान भी नजर आते हैं जिन पर हाल ही में अपनी नौकरानी का रेप करना का आरोप लगा है फिल्म के ट्रेलर में एक सीन नदीम खान का भी रखा गया है जिसमें वो पुलिस से कहते हुए नजर आते हैं- हम सच बोल रहे हैं।