बॉलीवुड

हम सच बोल रहे हैं…रेप के आरोपी एक्टर की फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, 2 मिनट 25 सेकंड में नीना गुप्ता ने लूटी महफिल

Neena Gupta-Sanjay Mishra Starrer Vadh 2 Trailer Out: दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा और एक्ट्रेस नीना गुप्ता के कंधों पर टिकी फिल्म वध 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 27, 2026

Neena Gupta-Sanjay Mishra Starrer Vadh 2 Trailer Out

Neena Gupta-Nadeem Khan (सोर्स- @luvfilmsofficial)

Neena Gupta-Sanjay Mishra Starrer Vadh 2 Trailer Out: बॉलीवुड में कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा की पहचान बन चुकी फिल्म ‘वध’ के बाद अब उसका अगला अध्याय ‘वध 2’ दर्शकों के सामने आने को तैयार है। 27 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ 'वध 2' का ट्रेलर इस बात का साफ संकेत देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि इमोशनल और नैतिक उलझनों से भरी एक गहरी कहानी पेश करने वाली है। ट्रेलर सामने आते ही फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है।

नीना गुप्ता और संजय मिश्रा मुख्य भूमिका में (Neena Gupta-Sanjay Mishra Starrer Vadh 2 Trailer Out)

‘वध 2’ में एक बार फिर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। दोनों कलाकार अपने सशक्त अभिनय और गंभीर किरदारों के लिए जाने जाते हैं। ट्रेलर में उनकी परफॉर्मेंस बेहद सधी हुई और प्रभावशाली दिखाई देती है, जो फिल्म के रहस्यमय माहौल को मजबूती देती है। खास तौर पर अगर बात नीना गुप्ता की हो तो। कहानी को इस तरह बुना गया है कि हर सीन एक सवाल छोड़ता है और सच्चाई को पूरी तरह सामने नहीं आने देता।

फिल्म का निर्देशन

फिल्म का निर्देशन और लेखन जसपाल सिंह संधू ने किया है, जिन्होंने इस बार कहानी को और ज्यादा परतदार बनाने की कोशिश की है। ट्रेलर में अपराध, पछतावे और नैतिक संघर्ष की झलक साफ दिखती है। निर्देशक के मुताबिक, ‘वध 2’ एक ऐसी दुनिया रचती है जहां सही और गलत की रेखा धुंधली हो जाती है और हर किरदार अपने-अपने सच के साथ जीता नजर आता है।

रेप के आरोपी नदीम खान भी आए नजर

इस सीक्वल में सिर्फ पुराने किरदार ही नहीं, बल्कि एक मजबूत सपोर्टिंग कास्ट भी जोड़ी गई है। कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला के साथ-साथ नए कलाकार अमित के सिंह, अक्षय डोगरा और योगिता बिहानी फिल्म की कहानी को और गहराई देते हैं। इतना ही नहीं फिल्म में अभिनेता नदीम खान भी नजर आते हैं जिन पर हाल ही में अपनी नौकरानी का रेप करना का आरोप लगा है फिल्म के ट्रेलर में एक सीन नदीम खान का भी रखा गया है जिसमें वो पुलिस से कहते हुए नजर आते हैं- हम सच बोल रहे हैं।

फिल्म का निर्माण

फिल्म का निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग के बैनर लव फिल्म्स के तहत हुआ है। निर्माताओं का मानना है कि ‘वध 2’ पहली फिल्म की भावनात्मक गहराई को आगे बढ़ाते हुए एक बिल्कुल नई कहानी कहती है। खास बात यह है कि यह फ्रेंचाइजी सीनियर एक्टर्स के कंधों पर टिकी है, जो यह साबित करती है कि दमदार कहानियां उम्र की मोहताज नहीं होतीं।

नीना गुप्ता का वर्फफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो नीना गुप्ता हाल ही में अनुराग बसु की फिल्म ‘मेट्रो… इन दिनों’ में नजर आई थीं, जबकि संजय मिश्रा की पिछली थिएट्रिकल रिलीज ‘हीर एक्सप्रेस’ रही। अब दोनों कलाकार एक बार फिर गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदारों के साथ बड़े पर्दे पर लौटने को तैयार हैं।

‘वध 2’ 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर देखकर इतना तय है कि ये फिल्म दर्शकों को सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगी।

Published on:

27 Jan 2026 02:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हम सच बोल रहे हैं…रेप के आरोपी एक्टर की फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, 2 मिनट 25 सेकंड में नीना गुप्ता ने लूटी महफिल

