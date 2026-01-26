26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

10 साल से नौकरानी के साथ गलत काम करता रहा ‘धुरंधर’ का ये एक्टर, कौन है नदीम खान जो अब हुआ गिरफ्तार?

Who is Nadeem Khan Got Arrested: 'धुरंधर' में काम कर चुके अभिनेता नदीम खान को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं नदीम खान।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 26, 2026

Who is Nadeem Khan who Got Arrested

Nadeem Khan (सोर्स इंस्टाग्राम- nadeemactor)

Who is Nadeem Khan Got Arrested: फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सपोर्टिंग रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता नदीम खान को एक गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी नौकरानी के साथ कई वर्षों तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। इस गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि मनोरंजन जगत में भी हलचल मच गई है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नदीम खान कौन हैं और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है।

क्या है पूरा मामला? (Nadeem Khan Got Arrested)

पुलिस के मुताबिक, 41 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर 22 जनवरी को नदीम खान को हिरासत में लिया गया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने करीब करीब 10 सालों तक महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म किया और हर बार शादी का झूठा भरोसा देता रहा। बताया जा रहा है कि घटना की शुरुआत मालवणी इलाके में हुई थी, जिसके चलते जीरो एफआईआर दर्ज कर केस को संबंधित थाने में ट्रांसफर किया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है और जांच जारी है।

थिएटर से फिल्मों तक का सफर (Who is Nadeem Khan Got Arrested)

नदीम खान कोई नया नाम नहीं हैं। उन्होंने कई वर्षों तक थिएटर में काम किया और मंच पर अलग-अलग किरदार निभाए। इसके बाद उन्हें टीवी, ओटीटी और फिल्मों में छोटे लेकिन अहम रोल मिलने लगे। मुंबई में लंबे समय से सक्रिय रहे नदीम ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान संघर्ष के दम पर बनाई थी।

बड़े सितारों के साथ किया काम

अपने करियर में नदीम खान को अमिताभ बच्चन, असरानी, आदिल हुसैन, संजय मिश्रा, नीना गुप्ता जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा करने का मौका मिला। उनकी फिल्मोग्राफी में ‘मिमी’, ‘वध’, ‘धड़क’, ‘मिसेज सीरियल किलर’ और ‘मुखबिर: द स्टोरी ऑफ ए स्पाई’ जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वो अक्सर इन कलाकारों के साथ पुरानी तस्वीरें साझा करते रहे हैं।

‘धुरंधर’ में निभाया अहम किरदार

आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ में नदीम खान ने अहलक नाम के किरदार को निभाया था, जो देखने में एक साधारण रसोइया लगता है लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ लाता है। उनका किरदार गुप्त रूप से पुलिस की मदद करता हुआ दिखाया गया था और अंत में उसकी सच्चाई सामने आने पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये भूमिका उनके करियर की चर्चित भूमिकाओं में गिनी जाती है।

आने वाले प्रोजेक्ट पर संकट

गिरफ्तारी से पहले नदीम खान फिल्म ‘वध 2’ में नजर आने वाले थे, जो 2022 की सराही गई फिल्म का सीक्वल है। इस फिल्म की रिलीज नजदीक बताई जा रही थी, लेकिन अब इस विवाद का असर फिल्म पर पड़ेगा या नहीं, ये साफ नहीं है।

नदीम खान ने नहीं दिया कोई बयान

अब तक न तो नदीम खान और न ही उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। मामले ने एक बार फिर मनोरंजन जगत में पावर, भरोसे और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये मामला फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर उभरा है।

ये भी पढ़ें

‘मैं झुकूंगा नहीं’, ‘जन नायकन’ विवाद पर एक्टर की ललकार, थलापति विजय का ये बयान चौंका देगा
टॉलीवुड
Thalapathy Vijay On Jan Nayakan Row

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Jan 2026 04:08 pm

Published on:

26 Jan 2026 04:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 10 साल से नौकरानी के साथ गलत काम करता रहा ‘धुरंधर’ का ये एक्टर, कौन है नदीम खान जो अब हुआ गिरफ्तार?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बहुत ही घटिया…’, दोस्ती टूटते ही सारा अली खान पर Orry ने किया गंदा कमेंट, मची खलबली

बॉलीवुड

प्रेग्नेंसी आसान नहीं थी…श्रेया सरन ने मां बनने की दर्द को किया बयां, पति को लेकर कहा- जूझ रहे थे

प्रेग्नेंसी आसान नहीं थी...श्रेया सरन ने मां बनने की दर्द को किया बयां, पति को लेकर कहा- जूझ रहे थे
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ के तूफान के आगे नहीं झुकी ‘धुरंधर’, बनाया ये शानदार रिकॉर्ड

Dhurandhar new record amid border 2 success ranveer singh movie enters IMDb top 250 films of all time
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन के बाएं घुटने ने काम करना किया बंद, अब हेल्थ को लेकर किया शॉकिंग खुलासा

Hrithik Roshan Left Knee Injury
बॉलीवुड

1000 स्टार्स, 138 दिन की शूटिंग और 1400 VFX शॉट्स…साउथ की इस फिल्म का रिकॉर्ड सुन दंग रह जाएंगे आप

1000 स्टार्स, 138 दिन की शूटिंग और 1400 VFX शॉट्स...साउथ की इस फिल्म का रिकॉड सुन दंग रह जाएंगे आप
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.