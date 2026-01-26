10 साल से नौकरानी के साथ गलत काम करता रहा ‘धुरंधर’ का ये एक्टर, कौन है नदीम खान जो अब हुआ गिरफ्तार?

Who is Nadeem Khan Got Arrested: फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सपोर्टिंग रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता नदीम खान को एक गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी नौकरानी के साथ कई वर्षों तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। इस गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि मनोरंजन जगत में भी हलचल मच गई है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नदीम खान कौन हैं और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है।