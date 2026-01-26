कामवाली से बलात्कार के आरोप में ‘धुरंधर’ का एक्टर गिरफ्तार, 10 साल से दे रहा था शादी का झांसा

नदीम खान (फोटो- Prem Bhardwaj एक्स पोस्ट)
मुंबई पुलिस ने अपनी घरेलू सहायिका से बलात्कार करने के आरोप में एक अभिनेता को गिरफ्तार किया है। इस अभिनेता पर 10 सालों तक शादी का झांसा देकर अपनी कामवाली के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। आरोपी एक्टर का नाम नदीम खान है और वो हाल ही में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' में नजर आया था। उसने फिल्म में रहमान डकैत के रसोइए 'अखलाक' का किरदार निभाया था।
पुलिस ने सोमवार को मामले में जानकारी देते हुए बताया कि एक 41 वर्षीय महिला ने खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर 22 जनवरी को पुलिस ने खान को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल खान पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला पहले कई अलग-अलग एक्टर्स के घरों में काम कर चुकी है और कई साल पहले खान के संपर्क में आई थी।
धीरे-धीरे समय बीतने के साथ दोनों की जान-पहचान बढ़ने लगी और वे एक-दूसरे के काफी करीब आ गए। मालवणी पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि खान ने उसे 2015 में शादी का झांसा दिया था और उसके बाद से वह लगातार उसके साथ बलात्कार कर रहा है। शिकायत के अनुसार, इन दस सालों के दौरान खान ने मालवणी स्थित शिकायतकर्ता महिला के घर पर और पश्चिमी उपनगरों के वर्सोवा में स्थित खान के घर पर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
लेकिन बाद में खान ने पीड़िता से शादी करने से मना कर दिया जिसके बाद उसने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। महिला ने वर्सोवा पुलिस में मामले की शिकायत की लेकिन घटना सबसे पहले मालवणी पुलिस थाना इलाके में हुई थी और महिला भी वहीं की रहने वाली थी। इसके चलते वर्सोवा पुलिस ने मालवणी पुलिस को यह मामला सौंप दिया।
