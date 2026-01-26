कामवाली से बलात्कार के आरोप में ‘धुरंधर’ का एक्टर गिरफ्तार, 10 साल से दे रहा था शादी का झांसा

धीरे-धीरे समय बीतने के साथ दोनों की जान-पहचान बढ़ने लगी और वे एक-दूसरे के काफी करीब आ गए। मालवणी पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि खान ने उसे 2015 में शादी का झांसा दिया था और उसके बाद से वह लगातार उसके साथ बलात्कार कर रहा है। शिकायत के अनुसार, इन दस सालों के दौरान खान ने मालवणी स्थित शिकायतकर्ता महिला के घर पर और पश्चिमी उपनगरों के वर्सोवा में स्थित खान के घर पर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।