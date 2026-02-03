‘धुरंधर 2’ का टीजर देख फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- ये तो पहले ही दिखा दिया था…खोदा पहाड़ निकली चुहिया

Dhurandhar 2 Teaser Reaction: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' की ऐतिहासिक सफलता के बाद, हर कोई इसके दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर: द रिवेंज' की पहली झलक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही ये इंतजार खत्म हुआ और टीजर रिलीज हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर को देखने के बाद फैंस के बीच उत्साह कम और नाराजगी ज्यादा देखने को मिल रही है। आलम यह है कि यूट्यूब पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और लोग मेकर्स पर 'पुराना माल' परोसने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही अलग-अलग कहावते कहकर इसे बेकार कर रहे हैं।