Fact Check: ‘धुरंधर 2’ में सलमान खान बड़े साहब बनकर लगाएंगे आग, टीजर जारी होते ही मचा बवाल

Salman Khan in Dhurandhar 2 Teaser Release: बॉलीवुड में जब भी किसी बड़ी फिल्म का टीजर या ट्रेलर रिलीज होने वाला होता है, उससे पहले अफवाहों का बाजार गर्म होना लाज़मी है। कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर देखने को मिल रहा है। फिल्म का मच अवेटेड टीजर रिलीज हो गया है लेकिन उससे ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसने फैन्स की धड़कनें तेज कर दीं। तस्वीर में क्या नजर आया और कैसे एक फोटो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया, चलिए जानते हैं।