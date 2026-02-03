रणवीर सिंह ने ‘धुरंधर 2’ के टीजर का टाइम और डेट किया कंफर्म, पोस्टर में दिखा ‘लयारी किंग’ का खौफ

रणवीर सिंह ने जो धुरंधर 2 का पोस्टर जारी किया है। उसमें उनका लुक पहली फिल्म के मुकाबले पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। जलते हुए सुर्ख लाल बैकग्राउंड के बीच, काले ट्रेंच कोट और खुले बालों में रणवीर सेंटर-फ्रेम में खड़े हैं। उनकी आंखों की तीव्रता और चेहरे के हाव-भाव बता रहे हैं कि इस बार उनका किरदार पहले से कहीं ज्यादा बेरहम और विस्फोटक होगा। पोस्टर के कैप्शन में रणवीर ने लिखा, "अब बिगड़ने का वक्त आ गया है।" साथ ही उन्होंने पुष्टि भी कर दी है कि फिल्म का टीजर आज यानी 3 फरवरी को दोपहर 12:12 बजे रिलीज किया जाएगा।