28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘ऐसे समय पर इतनी नीच बातें नहीं करनी चाहिए’, अजित पवार के निधन के बाद आखिर किस पर भड़क गईं कंगना रनौत

Kangana Ranaut Reaction: ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, "हम सभी लोग शोक में हैं क्योंकि इतना बड़ा हादसा सुबह-सुबह हो गया। ऐसे समय पर इतनी नीच बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा तो संयम बनाए रखना चाहिए।”

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 28, 2026

kanagana

ममता बनर्जी के बयान पर कंगना रनौत का पलटवार (इमेज सोर्स: ANI)

Mamata Banerjee Statement Kangana Reaction: अजित पवार के दर्दनाक विमान हादसे ने राजनीतिक माहौल को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश में शोक की लहर है, तो वहीं बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर सवाल उठाते हुए एक टिप्पणी की, जिसने नई बहस छेड़ दी। इसी बयान पर भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत भड़क उठीं।

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने क्या कहा?

ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, “अजित पवार के साथ हुआ हादसा बहुत बड़ा और दुखद है। सुबह-सुबह हुई इस घटना से सब सदमे में हैं। संसद में भी सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हममें से कई लोग चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, ऐसा हादसा किसी के लिए भी डरावना हो सकता है। ऐसे समय पर इतनी नीच और गलत बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा संयम रखना जरूरी है।”

बता दें इससे पहले कंगना ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुख जताते हुए इसे बेहद पीड़ादायक और दर्दनाक घटना बताया था।

ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कह दिया था?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद ममता बनर्जी ने दुख व्यक्त करने के साथ-साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा और हादसे पर कई सवाल भी खड़े किए। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान की जांच क्यों नहीं की गई और बारामती जैसी सेफ लैंडिंग जगह पर हादसा कैसे हुआ।

उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए घटना की जांच की मांग की और कहा कि उन्हें किसी भी सरकारी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए मामले पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार भाजपा के साथ खुश नहीं थे और जल्द ही पार्टी को छोड़कर अपने चाचा शरद पवार के साथ नई राजनीतिक पारी शुरू करने वाले थे। ऐसे में उनका आकस्मिक निधन बड़े सवाल खड़े करता है और हादसे की जांच होनी चाहिए।

ममता बनर्जी के अलावा, उमर अब्दुल्ला ने भी हादसे की जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि इतने बड़े पद पर बैठे राजनेता के साथ हुआ हादसा साजिश भी हो सकती है।

ये भी पढ़ें

‘मैं यहां आया था, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है’, 80 साल के मशहूर एक्टर कबीर बेदी का इतना बड़ा अपमान
बॉलीवुड
kabir bedi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

28 Jan 2026 09:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘ऐसे समय पर इतनी नीच बातें नहीं करनी चाहिए’, अजित पवार के निधन के बाद आखिर किस पर भड़क गईं कंगना रनौत

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं यहां आया था, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है’, 80 साल के मशहूर एक्टर कबीर बेदी का इतना बड़ा अपमान

kabir bedi
बॉलीवुड

अजित पवार के निधन के बाद अमिताभ बच्चन के पोस्ट से मची खलबली, लोग पूछने लगे AI से इसका मतलब

ajit pawar
बॉलीवुड

Ajit Pawar Video: किशोर कुमार का ‘ओ मेरे दिल के चैन…’ गाते नजर आये अजित पवार, सिंगर ने शेयर किया वीडियो

Rahul Vaidya Shared a Video of Ajit Panwar
बॉलीवुड

6 साल की मासूम के साथ रेप पर आग बबूला हुईं भूमि पेडनेकर, बोलीं- इन हैवानों को…

Bhumi Pednekar
बॉलीवुड

‘सीरियल किसर’ के टैग पर इमरान हाशमी ने किया बड़ा खुलासा, 12 घंटे को लेकर सुनाई आपबीती

Emraan Hashmi Reaction On Serial Kisser tag said is PR stunt and big revealed 12 hours emotional experience
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.