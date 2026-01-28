‘ऐसे समय पर इतनी नीच बातें नहीं करनी चाहिए’, अजित पवार के निधन के बाद आखिर किस पर भड़क गईं कंगना रनौत

ममता बनर्जी के बयान पर कंगना रनौत का पलटवार (इमेज सोर्स: ANI)
Mamata Banerjee Statement Kangana Reaction: अजित पवार के दर्दनाक विमान हादसे ने राजनीतिक माहौल को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश में शोक की लहर है, तो वहीं बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर सवाल उठाते हुए एक टिप्पणी की, जिसने नई बहस छेड़ दी। इसी बयान पर भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत भड़क उठीं।
ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, “अजित पवार के साथ हुआ हादसा बहुत बड़ा और दुखद है। सुबह-सुबह हुई इस घटना से सब सदमे में हैं। संसद में भी सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हममें से कई लोग चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, ऐसा हादसा किसी के लिए भी डरावना हो सकता है। ऐसे समय पर इतनी नीच और गलत बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा संयम रखना जरूरी है।”
बता दें इससे पहले कंगना ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुख जताते हुए इसे बेहद पीड़ादायक और दर्दनाक घटना बताया था।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद ममता बनर्जी ने दुख व्यक्त करने के साथ-साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा और हादसे पर कई सवाल भी खड़े किए। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान की जांच क्यों नहीं की गई और बारामती जैसी सेफ लैंडिंग जगह पर हादसा कैसे हुआ।
उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए घटना की जांच की मांग की और कहा कि उन्हें किसी भी सरकारी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए मामले पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है।
बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार भाजपा के साथ खुश नहीं थे और जल्द ही पार्टी को छोड़कर अपने चाचा शरद पवार के साथ नई राजनीतिक पारी शुरू करने वाले थे। ऐसे में उनका आकस्मिक निधन बड़े सवाल खड़े करता है और हादसे की जांच होनी चाहिए।
ममता बनर्जी के अलावा, उमर अब्दुल्ला ने भी हादसे की जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि इतने बड़े पद पर बैठे राजनेता के साथ हुआ हादसा साजिश भी हो सकती है।
