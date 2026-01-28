‘ऐसे समय पर इतनी नीच बातें नहीं करनी चाहिए’, अजित पवार के निधन के बाद आखिर किस पर भड़क गईं कंगना रनौत

ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, “अजित पवार के साथ हुआ हादसा बहुत बड़ा और दुखद है। सुबह-सुबह हुई इस घटना से सब सदमे में हैं। संसद में भी सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हममें से कई लोग चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, ऐसा हादसा किसी के लिए भी डरावना हो सकता है। ऐसे समय पर इतनी नीच और गलत बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा संयम रखना जरूरी है।”