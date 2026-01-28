‘मैं यहां आया था, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है’, 80 साल के मशहूर एक्टर कबीर बेदी का इतना बड़ा अपमान

Kabir Bedi Insult: कोच्चि में कन्नड़ फिल्म ‘कोरगज्जा’ के प्रमोशन के दौरान ऐसी घटना हुई, जिसने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी को भी आहत कर दिया। 80 साल के कबीर बेदी को उस वक्त गहरा धक्का लगा, जब उनकी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द कर दी गई। वजह? फिल्म टीम का आरोप है कि अभिनेता ममूटी की फिल्म ‘चाथापाच’ की प्रेस मीट ठीक उसी समय रख दी गई। ये टकराव इतना बड़ा था कि ‘कोरगज्जा’ का पूरा कार्यक्रम ही ठप पड़ गया। कबीर बेदी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए साफ कहा, “मैं यहां आया था… और ये घटना अपमानजनक है।” जैसे ही बात सामने आई, इंडस्ट्री और फैन्स में खलबली मच गई।