गोविंदा की हालत हुई खस्ता? टैक्सी वाले वीडियो को देख डरे लोग, करने लगे पतन की बातें…

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में गोविंदा जिस कार में बैठ रहे हैं, उस पर 'भारत सरकार' लिखा हुआ है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि वह किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे या किसी फिल्म की शूटिंग के लिए, लेकिन लोगों का ध्यान कार की सादगी पर टिक गया है। नेटिजन्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो एक्टर कभी मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों से नीचे पैर नहीं रखते थे, उन्हें आज एक सामान्य टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है।