गोविंदा की हालत हुई खस्ता? टैक्सी वाले वीडियो को देख डरे लोग, करने लगे पतन की बातें…

गोविंदा का वीडियो हुआ वायरल
Govinda Video: बॉलीवुड के 'नंबर वन' एक्टर रहे गोविंदा पिछले कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। उनकी पत्नी कई बार मीडिया के सामने आकर पति के अफेयर पर बात कर चुकी हैं। जिससे कई बार खबरें भी आई हैं कि कपल का तलाक होने वाला है और दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, लेकिन इन बार बात कुछ और है।
90 के दशक में पर्दे पर राज करने वाले गोविंदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर उनके फैंस काफी हैरान और दुखी हो गए हैं। इस वीडियो में गोविंदा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक साधारण सी 'हुंडई ऑरा' (Hyundai Aura) टैक्सी में बैठते नजर आ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में गोविंदा जिस कार में बैठ रहे हैं, उस पर 'भारत सरकार' लिखा हुआ है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि वह किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे या किसी फिल्म की शूटिंग के लिए, लेकिन लोगों का ध्यान कार की सादगी पर टिक गया है। नेटिजन्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो एक्टर कभी मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों से नीचे पैर नहीं रखते थे, उन्हें आज एक सामान्य टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है।
गोविंदा के इस 'डाउनफॉल' को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "इतने बड़े स्टार का इतना तगड़ा पतन कैसे हो सकता है? गांवों और गलियों में परफॉर्मेंस देने से लेकर अब साधारण ऑरा टैक्सी तक का सफर देख कर तरस आता है।"
वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, "अब गोविंदा शादियों और छोटे स्टेज शोज में नाच रहे हैं, शायद जल्द ही पंचायत चुनाव में प्रचार करते भी नजर आएं।" वहीं, कुछ फैंस उनके बचाव में भी उतरे हैं। उनका कहना है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और गोविंदा एक बार फिर वापसी करेंगे।
बता दें, हाल ही में सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा पर तंज कसते हुए उन्हें 'शुगर डैडी' तक कह डाला था। सुनीता ने कहा कि 60 साल की उम्र में इस तरह की चीजें शोभा नहीं देतीं। चर्चा है कि गोविंदा का किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे लेकर सुनीता काफी नाराज हैं। 62 साल के गोविंदा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन पिछले एक दशक से उनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है।
