गोविंदा की ‘बेइज्जती’ वाले बयान पर भांजे कृष्णा ने दिया जवाब, बोले- हर किसी के समझने का तरीका…

Krushna Abhishek On Govinda: गोविंदा इन दिनों अपने और पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में सुनीता आहूजा ने कहा था कि गोविंदा को वह अफेयर की वजह से कभी माफ नहीं करेंगी। वहीं, अब इस पूरी पारिवारिक कलह में उनके भतीजे और मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक का नाम भी घसीटा गया है। कुछ दिनों पहले गोविंदा ने कहा था कि कई लोग उनके भांजे कृष्णा के द्वारा उनकी बेइज्जी करते हैं। इसी पर अब कॉमेडियन कृष्णा ने गोविंदा को खरा जवाब दिया है।