माँ-बाप की तना तनी के बीच बेटे ने पकड़ी अपनी पहली फिल्म… शूट भी किया शुरू

यशवर्धन आहूजा - गोविंदा फोटो (फोटो सोर्स: एक्स)
Govinda Son Yashvardan Debut Movie: अभिनेता गोविंदा इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का एक इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोविंदा ने अपने बेटे यशवर्धन के करियर को आगे बढ़ाने में कोई सीधी मदद नहीं की। इसी बीच अब गोविंदा के परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है।
गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन आहूजा काफी समय से फिल्मों में ब्रेक पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कई फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया है। बीच में उनके डेब्यू फिल्म को लेकर खबरें भी आई थीं, लेकिन वह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। अब ‘बॉलीवुड हंगामा’ की रिपोर्ट के अनुसार, यशवर्धन आहूजा डायरेक्टर साजिद खान की अगली फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ ‘लापता लेडीज’ फेम नितांशी गोयल लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग 23 जनवरी से मुंबई के फिल्म सिटी में शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि मेकर्स ने शूटिंग की शुरुआत बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर की। फिल्म का नाम फिलहाल ‘हंड्रेड’ बताया जा रहा है, हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशल कन्फर्मेशन नहीं किया है।
यह फिल्म डायरेक्टर साजिद खान के लिए भी खास मानी जा रही है। लंबे ब्रेक के बाद साजिद खान एक बार फिर डायरेक्शन की कमान संभाल रहे हैं। इस बार वह कॉमेडी से हटकर हॉरर जॉनर डायरेक्ट करेंगे। अब तक उनकी पहचान कॉमेडी फिल्मों जैसे 'हे बेबी', 'हाउसफुल' और 'हाउसफुल 2' से रही है। ऐसे में ‘हंड्रेड’ उनके करियर का एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है।
‘हंड्रेड’ को अमर बुटाला प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि एकता कपूर और शोभा कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। अमर बुटाला इससे पहले ‘मिशन मजनू’, ‘मिशन मंगल’, ‘केसरी’, ‘टोटल धमाल’, ‘ट्यूबलाइट’ और ‘बजरंगी भाईजान’ जैसी फिल्मों से जुड़े रह चुके हैं। इसके अलावा वह साजिद खान की फिल्म हिम्मतवाला में भी एसोसिएट प्रोड्यूसर रह चुके हैं।
