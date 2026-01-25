माँ-बाप की तना तनी के बीच बेटे ने पकड़ी अपनी पहली फिल्म… शूट भी किया शुरू

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन आहूजा काफी समय से फिल्मों में ब्रेक पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कई फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया है। बीच में उनके डेब्यू फिल्म को लेकर खबरें भी आई थीं, लेकिन वह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। अब ‘बॉलीवुड हंगामा’ की रिपोर्ट के अनुसार, यशवर्धन आहूजा डायरेक्टर साजिद खान की अगली फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ ‘लापता लेडीज’ फेम नितांशी गोयल लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी।