तुझको मिर्ची लगी तो... तलाक के अफवाहो और विवादों के बीच गोविंदा ने उड़ाया गर्दा, VIDEO वायरल

गोविंदा ने न केवल इस गाने पर, बल्कि अपने अन्य सदाबहार गीतों जैसे 'तुझको मिर्ची लगी तो' और 'किसी डिस्को में जाएं' पर भी अपने पुराने अंदाज में डांस किया। उनके चेहरे की वही चिर-परिचित मुस्कान और फुर्ती देख कोई कह नहीं सकता था कि वो 90 के दशक के स्टार हैं, वे आज भी उतने ही फुर्तिले नजर आए। दरअसल, प्रतापगढ़ पहुंचने से पहले गोविंदा ने प्रयागराज के माघ मेले में हिस्सा लिया और वहां उन्होंने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना की। साथ ही, संगम स्नान के बाद ही वे सड़क मार्ग से प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुए थे।