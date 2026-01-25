तुझको मिर्ची लगी तो... तलाक के अफवाहो और विवादों के बीच गोविंदा ने उड़ाया गर्दा, VIDEO वायरल

Govinda dance Viral Video: (सोर्स: x)
Govinda Viral Video: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' गोविंदा इन दिनों फिल्मों से भले ही दूर हों, लेकिन उनका जादू आज भी फैंस के बीच छाया हुआ है। जब भी वे स्टेज पर आते हैं, तो अपने अनोखे डांस स्टाइल से आज की पीढ़ी के कलाकारों को भी पछाड़ देते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही नजारा यूपी के प्रतापगढ़ में देखने को मिला, जहां गोविंदा के ठुमकों ने पूरे शहर को झूमने पर मजबूर कर दिया।
बता दें, गोविंदा शुक्रवार, 23 जनवरी को प्रतापगढ़ के एक प्राइवेट कॉलेज के वार्षिक उत्सव (Annual Function) में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। जैसे ही गोविंदा स्टेज पर आए, छात्रों और स्थानीय फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया और भारी मांग पर गोविंदा ने अपने सुपरहिट गाने 'यूपी वाला ठुमका लगाऊं' पर जैसे ही डांस शुरू किया, पूरा कैम्पस तालियों और सीटियों से गूंज उठा।
गोविंदा ने न केवल इस गाने पर, बल्कि अपने अन्य सदाबहार गीतों जैसे 'तुझको मिर्ची लगी तो' और 'किसी डिस्को में जाएं' पर भी अपने पुराने अंदाज में डांस किया। उनके चेहरे की वही चिर-परिचित मुस्कान और फुर्ती देख कोई कह नहीं सकता था कि वो 90 के दशक के स्टार हैं, वे आज भी उतने ही फुर्तिले नजर आए। दरअसल, प्रतापगढ़ पहुंचने से पहले गोविंदा ने प्रयागराज के माघ मेले में हिस्सा लिया और वहां उन्होंने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना की। साथ ही, संगम स्नान के बाद ही वे सड़क मार्ग से प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुए थे।
मंच पर खुश दिखने वाले गोविंदा की प्राइवेट लाइफ इन दिनों काफी विवादों में घिरी हुई है। पिछले कुछ समय से उनकी पत्नी सुनीता आहूजा और उनके बीच मतभेद की खबरें चर्चा बटोर रही हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान सुनीता ने गोविंदा के कथित एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर का जिक्र करते हुए एक लड़की के नाम का खुलासा किया था। साथ ही, सुनीता ने अपने कड़े शब्दों में कहा था कि अगर ये बात सच साबित हुई, तो वो गोविंदा को कभी माफ नहीं करेंगी।
इन आरोपों और पारिवारिक कलेश पर चुप्पी तोड़ते हुए गोविंदा ने हाल ही में 'एएनआई' (ANI) से बातचीत में कहा कि उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है और आरोप लगाया कि उनके ही परिवार के लोगों को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है और उनका यूज किया जा रहा है ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। बता दें, तमाम विवादों और निजी तनाव के बाद भी, प्रतापगढ़ में गोविंदा का परफॉर्मेंस ये साबित करता है कि वे एक मंझे हुए कलाकार हैं जो अपनी मुश्किलों को मंच के पीछे छोड़कर दर्शकों का मनोरंजन करना बखूबी जानते हैं।
