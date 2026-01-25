25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

तुझको मिर्ची लगी तो… तलाक के अफवाहो और विवादों के बीच गोविंदा ने उड़ाया गर्दा, VIDEO वायरल

Govinda Viral Video: बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा हाल ही में तलाक के अफवाहों और विवादों के बीच फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इसी बीच, उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 25, 2026

तुझको मिर्ची लगी तो... तलाक के अफवाहो और विवादों के बीच गोविंदा ने उड़ाया गर्दा, VIDEO वायरल

Govinda dance Viral Video: (सोर्स: x)

Govinda Viral Video: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' गोविंदा इन दिनों फिल्मों से भले ही दूर हों, लेकिन उनका जादू आज भी फैंस के बीच छाया हुआ है। जब भी वे स्टेज पर आते हैं, तो अपने अनोखे डांस स्टाइल से आज की पीढ़ी के कलाकारों को भी पछाड़ देते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही नजारा यूपी के प्रतापगढ़ में देखने को मिला, जहां गोविंदा के ठुमकों ने पूरे शहर को झूमने पर मजबूर कर दिया।

तलाक के अफवाहो और विवादों के बीच गोविंदा ने उड़ाया गर्दा

बता दें, गोविंदा शुक्रवार, 23 जनवरी को प्रतापगढ़ के एक प्राइवेट कॉलेज के वार्षिक उत्सव (Annual Function) में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। जैसे ही गोविंदा स्टेज पर आए, छात्रों और स्थानीय फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया और भारी मांग पर गोविंदा ने अपने सुपरहिट गाने 'यूपी वाला ठुमका लगाऊं' पर जैसे ही डांस शुरू किया, पूरा कैम्पस तालियों और सीटियों से गूंज उठा।

गोविंदा ने न केवल इस गाने पर, बल्कि अपने अन्य सदाबहार गीतों जैसे 'तुझको मिर्ची लगी तो' और 'किसी डिस्को में जाएं' पर भी अपने पुराने अंदाज में डांस किया। उनके चेहरे की वही चिर-परिचित मुस्कान और फुर्ती देख कोई कह नहीं सकता था कि वो 90 के दशक के स्टार हैं, वे आज भी उतने ही फुर्तिले नजर आए। दरअसल, प्रतापगढ़ पहुंचने से पहले गोविंदा ने प्रयागराज के माघ मेले में हिस्सा लिया और वहां उन्होंने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना की। साथ ही, संगम स्नान के बाद ही वे सड़क मार्ग से प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुए थे।

गोविंदा की प्राइवेट लाइफ विवादों में घिरी हुई

मंच पर खुश दिखने वाले गोविंदा की प्राइवेट लाइफ इन दिनों काफी विवादों में घिरी हुई है। पिछले कुछ समय से उनकी पत्नी सुनीता आहूजा और उनके बीच मतभेद की खबरें चर्चा बटोर रही हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान सुनीता ने गोविंदा के कथित एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर का जिक्र करते हुए एक लड़की के नाम का खुलासा किया था। साथ ही, सुनीता ने अपने कड़े शब्दों में कहा था कि अगर ये बात सच साबित हुई, तो वो गोविंदा को कभी माफ नहीं करेंगी।

इन आरोपों और पारिवारिक कलेश पर चुप्पी तोड़ते हुए गोविंदा ने हाल ही में 'एएनआई' (ANI) से बातचीत में कहा कि उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है और आरोप लगाया कि उनके ही परिवार के लोगों को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है और उनका यूज किया जा रहा है ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। बता दें, तमाम विवादों और निजी तनाव के बाद भी, प्रतापगढ़ में गोविंदा का परफॉर्मेंस ये साबित करता है कि वे एक मंझे हुए कलाकार हैं जो अपनी मुश्किलों को मंच के पीछे छोड़कर दर्शकों का मनोरंजन करना बखूबी जानते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

25 Jan 2026 10:03 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तुझको मिर्ची लगी तो… तलाक के अफवाहो और विवादों के बीच गोविंदा ने उड़ाया गर्दा, VIDEO वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Ex मंगेतर स्मृति मंधाना के दोस्त पर पलाश मुच्छल का पलटवार, भेजा 10 करोड़ का नोटिस, आरोपों को बताया झूठा

Palash Muchhal files Smriti Mandhana Friend Vidnyan Mane 10 crore defamation case amid fraud cheating allegations
बॉलीवुड

Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे दिन उड़ाया गर्दा, धुरंधर को दी करारी मात, 50 करोड़ के पार हुई टोटल कमाई

Border 2 Box Office Collection Day 2 sunny deol movie crossed 50 crore beat dhurandhar varun dhawan diljit
बॉलीवुड

39 साल के इंतजार के बाद… अस्सी के दशक की जोड़ी फिर दिखेगी बड़े परदे पर

Hum Mein Shahenshah Koun Poster
बॉलीवुड

रानी मुखर्जी के पति से डरते हैं करण जौहर, सालों बाद सीक्रेट हुआ लीक, सामने आई ये बड़ी वजह

Karan Johar Secret leaked
बॉलीवुड

‘फिल्म इंडस्ट्री जाति-धर्म नहीं देखती…’, AR रहमान के कम्युनल दावे पर फेमस डायरेक्टर के बयान ने बढ़ाई हलचल

AR Rahman Communal Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.