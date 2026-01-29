दिल्ली हाईकोर्ट से शाहरुख के बेटे आर्यन खान को मिली राहत, अदालत ने खारिज किया केस, जानें मामला

Delhi High Court Rejects Plea Against Bads of Bollywood: नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चल रहा कानूनी विवाद फिलहाल थम गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सीरीज पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। इस फैसले के बाद आर्यन खान के निर्देशन में बनी इस सीरीज के मेकर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म को बड़ी राहत मिली है।