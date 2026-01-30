‘घोटाले के आरोप में दादा को नहीं फंसाया गया होता तो शायद…’, अजित पवार के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने क्या कहा?

उन्होंने बहादुरी से इस बात का सबूत दिया कि BJP के कार्यकाल में पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ को कैसे लूटा गया। जब उन्हें धमकी दी गई कि सिंचाई घोटाले की फाइलें अभी भी खुली हैं, तो उन्होंने उतनी ही ताकत से जवाब दिया कि उनके पास भी BJP के अपने सिंचाई घोटालों की फाइलें हैं, खासकर पुरंदर में एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया, जहां कथित तौर पर पार्टी फंड में पैसा पहुंचाने के लिए टेंडर की कीमतें बढ़ाई गईं।