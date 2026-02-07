क्या आप देंगे Chocolate Day पर ₹60,000 का चॉकलेट? जानिए दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट आखिर क्यों है इतनी खास

Chocolate Day: चॉकलेट डे पर आमतौर पर लोग अपने प्यार का इजहार मीठी-सी चॉकलेट से करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ₹60,000 की एक छोटी-सी चॉकलेट के बारे में सोचा है? सुनने में अजीब लग सकता है, मगर दुनिया में ऐसी लग्जरी चॉकलेट मौजूद है जिसकी कीमत जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। आखिर इसमें ऐसा क्या खास होता है क्या यह सिर्फ अमीरों का शौक है या सच में स्वाद, क्वालिटी और एक्सक्लूसिविटी का अनोखा मेल? Chocolate Day के मौके पर जानते हैं इस दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट के पीछे की दिलचस्प कहानी।