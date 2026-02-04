New Skincare Trends 2026: HOCl स्प्रे क्या है? स्किन केयर का नया ट्रेंड या सोशल मीडिया का नया चोचला? जानिए सच्चाई

Social media skincare trend|फोटो सोर्स – Freepik
New Skincare Trends 2026: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया स्किन केयर प्रोडक्ट तेजी से चर्चा में है HOCl स्प्रे। कुछ लोग इसे मुंहासों, रेडनेस और स्किन इरिटेशन का आसान समाधान बता रहे हैं, तो कुछ इसे घर की सफाई और डिसइन्फेक्शन तक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या HOCl स्प्रे वाकई स्किन केयर का असरदार और भरोसेमंद ट्रेंड है, या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा एक नया चोचला? इसे इस्तेमाल करने से पहले इसकी सच्चाई जानना जरूरी है।
अगर आप इंस्टाग्राम या रील्स देखते हैं, तो शायद आपने भी लोगों को चेहरे पर, तकिए पर या किचन स्लैब पर एक खास तरह का स्प्रे छिड़कते देखा होगा। इसे कहा जाता है हाइपोक्लोरस एसिड (HOCl) स्प्रे । हाइपोक्लोरस एसिड कोई नई खोज नहीं है। हमारा शरीर भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए नेचुरली HOCl बनाता है। अब इसी कंपाउंड को एक स्टेबल फॉर्म में स्प्रे के तौर पर स्किन केयर और सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
HOCl में नैचुरल एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं। यह त्वचा पर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है, जिससे मुंहासे, एक्जिमा और इरिटेशन जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।
कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स सेंसिटिव स्किन को और बिगाड़ देते हैं, लेकिन HOCl स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है। यही वजह है कि इसे रेडनेस और जलन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
डर्मेटोलॉजिस्ट HOCl को मामूली कट, कीड़े के काटने या हल्की जलन में भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यह घाव को साफ रखने और जल्दी भरने में मदद करता है।
