New Skincare Trends 2026: HOCl स्प्रे क्या है? स्किन केयर का नया ट्रेंड या सोशल मीडिया का नया चोचला? जानिए सच्चाई

New Skincare Trends 2026: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया स्किन केयर प्रोडक्ट तेजी से चर्चा में है HOCl स्प्रे। कुछ लोग इसे मुंहासों, रेडनेस और स्किन इरिटेशन का आसान समाधान बता रहे हैं, तो कुछ इसे घर की सफाई और डिसइन्फेक्शन तक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या HOCl स्प्रे वाकई स्किन केयर का असरदार और भरोसेमंद ट्रेंड है, या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा एक नया चोचला? इसे इस्तेमाल करने से पहले इसकी सच्चाई जानना जरूरी है।