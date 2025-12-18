बाल उगाने वाले तेल-शैंपू! वैज्ञानिक और डॉक्टर से जानिए गंजापन दूर करने वाले दावों का सच

गंजापन दूर करने का इलाज (प्रतीकात्मक तस्वीर) Photo- Grok AI
Ganjapan Ka ilaj : युवा उम्र में ही बालों का झड़ना, गंजा होने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसलिए, तो अब दावे के साथ बाल उगाने की बात कहने वाले कई तेल, शैंपू, दवा बाजार में बिक रहे हैं। कई पोस्टरों में तो ये तक दावा किया जाता है कि "बस चंद दिनों में में चांद जैसे सिर पर बाल उगाएं"। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या सच में झड़ गए बालों को उगाया जा सकता है?
इसके पीछे का सच जानने के लिए हमने वैज्ञानिक तथ्यों की पड़ताल की और आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात की।
डॉ. अर्जुन राज कहते हैं, गंजे सिर पर बाल उग सकते हैं। पर हर किसी के लिए संभव भी नहीं है। ये व्यक्ति के स्कैल्प हेल्थ पर निर्भर करता है। साथ ही काफी हद तक उम्र पर भी निर्भर करता है। हां, लेकिन झड़ते बालों को बचाया जाए तो गंजेपन तक बात ही नहीं पहुंचेगी।
इसलिए डॉ. अर्जुन ने गंजापन दूर करने के कुछ तेल व नुस्खों के बारे में बताया है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे।
साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन की एक रिपोर्ट 2012 में प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार करीब 80 प्रतिशत पुरुषों में 70 साल तक की उम्र में भी मामूली रूप से ही बाल झड़ते हैं। जबकि, 2023 में करीब 5 लाख लोगों पर किए गए शोध में त्राया हेल्थ ने पाया कि 60% युवा (25 की उम्र तक) हेयर लॉस का अनुभव करते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये मसला कितना गंभीर बनते जा रहा है।
गंजापन दूर करने के लिए देश-दुनिया में शोध हो रही है। पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने ये खोज लिया है कि प्रोस्टाग्लैंडिन डी सिन्थेज नामक प्रोटीन से गंजापन को रोका जा सकता है। इससे ही तेल, क्रीम आदि बनाया जा रहा है। ये वाकई गंजापन को रोकने के लिए वरदान की तरह साबित हुई है।
अगर, आप सही इलाज करा रहे हैं तो गंजेपन को दूर किया जा सकता है। नीम-हकीम भले ही गारंटी दें लेकिन, बाल उगना भगवान भरोसे ही रहेगा! इसलिए, डॉ. अर्जुन कहते हैं कि गंजापन का इलाज एक्सपर्ट से ही कराएं।
डॉ. अर्जुन के मुताबिक, अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं तो आपको फौरन डॉक्टर से सलाह लेकर उपरोक्त जांच करा लेनी चाहिए।
1-भृंगराज का तेल- भृंगराज को आयुर्वेद मेंं बालों के लिए चमत्कार माना गया है। ये बालों को चमकाने, झड़ना कम करने और उगाने में मदद करता है। ये अर्क के साथ-साथ आयरन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और फ्लेवोनोइड्स जैसे पोषक तत्व से भरपूर होता है।
कैसे लगाएं- इस तेल को सप्ताह में 2-3 बार ही लगाएं।
2-नारियल तेल- इस तेल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। ये स्कैल्प को डैंड्रफ से बचाने का काम करते हैं। साथ ही कई जरूरी पोषक तत्व के कारण ये तेल बालों को झड़ने से रोकने व उगाने मेंं मदद कर सकता है।
कैसे लगाएं- नारियल तेल को हल्का गर्म करके 2-3 बार लगाएं।
3-अरंडी का तेल- विटामिन ई, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होता है। ये स्कैल्प की सूजन को कम करता है और बालों को जड़ों से मजबूत करने का काम करता है।
कैसे लगाएं- इस तेल को सप्ताह में 2-3 बार ही लगाएं।
4-बादाम का तेल- विटामिन ई और फैटी एसिड से भरपूर होता है। ओलिक एसिड (ओमेगा-9), लिनोलिक एसिड (ओमेगा-6), और पामिटिक एसिड बालों को उगाने में मदद करता है।
कैसे लगाएं- इस तेल को सप्ताह में 2-3 बार ही लगाएं।
