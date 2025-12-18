बाल उगाने वाले तेल-शैंपू! वैज्ञानिक और डॉक्टर से जानिए गंजापन दूर करने वाले दावों का सच

Ganjapan Ka ilaj : युवा उम्र में ही बालों का झड़ना, गंजा होने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसलिए, तो अब दावे के साथ बाल उगाने की बात कहने वाले कई तेल, शैंपू, दवा बाजार में बिक रहे हैं। कई पोस्टरों में तो ये तक दावा किया जाता है कि "बस चंद दिनों में में चांद जैसे सिर पर बाल उगाएं"। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या सच में झड़ गए बालों को उगाया जा सकता है?