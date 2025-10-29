Baldness Cure : चंद दिनों में दूर हो जाएगी गंजेपन की समस्या, वैज्ञानिकों ने तैयार किया अनोखा सीरम!

वैज्ञानिकों ने चूहों के शरीर के कुछ हिस्सों के बाल शेव करके वहां डोडेसिल सल्फेट (Dodecyl Sulfate) नामक उत्तेजक पदार्थ लगाया, जिससे उनकी त्वचा पर एक्जिमा उत्पन्न हुआ। महज 10 से 11 दिनों के भीतर ही जहां सीरम लगाया गया था, वहां नए बाल उगना शुरू हो गए। इसके विपरीत त्वचा के जिस हिस्से पर सीरम नहीं लगाया गया, वहां बालों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक्जिमा उत्पन्न करने का यह तरीका बालों को पुन: उगने में मदद करता है। इससे उत्तेजक पदार्थ, प्रतिरक्षा कोशिकाओं को त्वचा के नीचे वसा की परत में जाने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया वसा कोशिकाओं को फैटी एसिड छोड़ने का संकेत देती है, जिन्हें फॉलिकल स्टेम सेल अवशोषित कर लेते हैं और इससे बालों की वृद्धि शुरू हो जाती है।