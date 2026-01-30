Anupama Viral Dialogue: लेडी सनी देओल बनी अनुपमा का ‘घुमा-घुमा कर मारूंगी’ वाला डायलॉग वायरल, एक एपिसोड का कितना लेती हैं रूपाली गांगुली

Anupama Viral Dialogue: 'हाथ थक गए तो लातों से मारूंगी, पैर थक गए तो बातों से मारूंगी।' जी हां, आपने सही सुना, स्टार प्लस की सबसे चहेती बहू, मां यानी हमारी शांत रहने वाली अनुपमा ने रुद्र अवतार धारण कर लिया है। अब तक आपने अनुपमा को आंसू बहाते, त्याग करते और रिश्तों को जोड़ते देखा होगा, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में जो हुआ, उसने पूरे इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। रजनी की एक चुनौती और अनुपमा का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि फैंस को उसमें 'ढाई किलो का हाथ' रखने वाले सनी देओल की झलक दिखने लगी। बीच बाजार घसीटकर मारने की धमकी से लेकर '50 शेड्स ऑफ मारूंगी' तक, अनुपमा का यह नया अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।