Anupama Viral Dialogue: लेडी सनी देओल बनी अनुपमा का ‘घुमा-घुमा कर मारूंगी’ वाला डायलॉग वायरल, एक एपिसोड का कितना लेती हैं रूपाली गांगुली

(फोटो सोर्स- rupaliganguly / Instagram)
Anupama Viral Dialogue: 'हाथ थक गए तो लातों से मारूंगी, पैर थक गए तो बातों से मारूंगी।' जी हां, आपने सही सुना, स्टार प्लस की सबसे चहेती बहू, मां यानी हमारी शांत रहने वाली अनुपमा ने रुद्र अवतार धारण कर लिया है। अब तक आपने अनुपमा को आंसू बहाते, त्याग करते और रिश्तों को जोड़ते देखा होगा, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में जो हुआ, उसने पूरे इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। रजनी की एक चुनौती और अनुपमा का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि फैंस को उसमें 'ढाई किलो का हाथ' रखने वाले सनी देओल की झलक दिखने लगी। बीच बाजार घसीटकर मारने की धमकी से लेकर '50 शेड्स ऑफ मारूंगी' तक, अनुपमा का यह नया अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
अनुपमा ने धमकी देते हुए कहा 'मारूंगी! तुझे बालों से पकड़ के, चोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूंगी। तुझे घुमा घुमा कर मारूंगी, गिरा गिरा कर मारूंगी, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी, भगा भगा कर मारूंगी, जूता भिगो-भिगो के मारूंगी, सैंडल तोड़ के मारूंगी, सारी लिहाज छोड़ के मारूंगी। दोनों हाथों से मारूंगी। हाथ थक गए तो लातों से मारूंगी, और अगर पैर थक गए तो बातों से मारूंगी।' बात यहीं खत्म नहीं हुई, अनुपमा ने आगे कहा कि वो इतना मारेगी कि 'दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस किस हड्डी पर, किस किस चोट पर ध्यान दूं।'
रूपाली गांगुली ने जैसे ही इस सीन को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। फैंस इस पर जमकर मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने इसे 'प्यार का पंचनामा - अनुपमा वर्जन मोनोलॉग' बताया, तो किसी ने लिखा कि 'बॉलीवुड को सनी देओल का फीमेल वर्जन मिल गया है।' वहीं, कुछ क्रिएटिव यूजर्स ने इसे '50 शेड्स ऑफ मारूंगी' का नाम दे दिया।
भारतीय टीवी जगत में अपनी दमदार पहचान बनाने वाली रूपाली गांगुली आज इंडस्ट्री की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक गिनी जाती हैं। GQ India के अनुसार, रूपाली गांगुली, जो पहले प्रति एपिसोड 30,000 - 35,000 रुपये कमाती थीं, वो अब हर एपिसोड के लिए लगभग 3 लाख रुपये चार्ज करती है।
मीडिया रिपोर्ट्स और GQ India के के अनुसार, रूपाली गांगुली की कुल संपत्ति (Net Worth) लगभग 20-25 करोड़ रुपये है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया अनुपमा जैसा सुपरहिट टीवी शो, ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस वेंचर्स हैं।
