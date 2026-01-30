Boiled Egg vs Omelette: अंडे का फंडा, उबला अंडा या आमलेट? वेट लॉस के लिए कौन है असली सुपरफूड

आमलेट उन लोगों की पसंद है जो टेस्ट से समझौता नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, आमलेट का पोषण इस बात पर होता है कि आप उसे कैसे बना रहे हैं। अगर आप इसे ज्यादा तेल या मक्खन में बनाएंगे, तो इसकी कैलोरी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन, अगर आप इसमें प्याज, टमाटर, पालक और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां डालते हैं, तो यह फाइबर का खजाना बन सकता है। सब्जियों वाला आमलेट खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ फील होता है, जिससे आप बार-बार खाना खाने से बच सकते हैं।