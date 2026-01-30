30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Boiled Egg vs Omelette: अंडे का फंडा, उबला अंडा या आमलेट? वेट लॉस के लिए कौन है असली सुपरफूड

Boiled Egg vs Omelette: अगर आप भी वेट लॉस के लिए उबले अंडा (Boiled Egg) या आमलेट खाते हैं? तो जानिए किसमें ज्यादा प्रोटीन होता है और वजन घटाने के लिए सबसे सही तरीका कौनसा है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 30, 2026

boiled egg vs omelette protein, boiled egg vs omelette calories

Boiled Egg vs Omelette for Weight Loss | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Boiled Egg vs Omelette: फिटनेस की दुनिया में अंडे को सुपरफूड माना जाता है। चाहे वजन कम करना हो या बॉडी बनानी हो, अंडा डाइट का सबसे मेन पार्ट होता है। अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उबला हुआ अंडा खाना ज्यादा फायदेमंद है या फिर आमलेट? अगर आप भी अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है।

उबला अंडा, जीरो ऑयल के साथ फुल प्रोटीन

उबला हुआ अंडा पोषण का सबसे सिम्पल और शुद्ध रूप है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे पकाने में तेल, घी या मक्खन का यूज बिल्कुल नहीं होता है।एक उबले अंडे में करीब 70-75 कैलोरी और 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं जुड़ता, इसलिए यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो वेट लॉस करना चाहते हैं। यह न सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स भी बॉडी के लिए अच्छे हैं।

सब्जियों वाला आमलेट

आमलेट उन लोगों की पसंद है जो टेस्ट से समझौता नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, आमलेट का पोषण इस बात पर होता है कि आप उसे कैसे बना रहे हैं। अगर आप इसे ज्यादा तेल या मक्खन में बनाएंगे, तो इसकी कैलोरी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन, अगर आप इसमें प्याज, टमाटर, पालक और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां डालते हैं, तो यह फाइबर का खजाना बन सकता है। सब्जियों वाला आमलेट खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ फील होता है, जिससे आप बार-बार खाना खाने से बच सकते हैं।

कौन है ज्यादा बेस्ट?

अगर हम सिर्फ प्रोटीन की बात करें, तो उबले अंडे और आमलेट में कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों ही आपको बॉडी के लिए जरूरी अमीनो एसिड्स देते हैं। फर्क सिर्फ कैलोरी और फैट का पड़ता है। उबला अंडा आपको लीन प्रोटीन देता है, जबकि आमलेट में प्रोटीन के साथ-साथ कैलोरी भी थोड़ी ज्यादा होती है।

वजन घटाने के लिए क्या चुनें?

अगर आप कैलोरी काउंट कर रहे हैं, तो उबला अंडा आपके लिए नंबर-1 चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुबह के नाश्ते में कुछ भारी और पेट भरने वाला चाहिए, तो कम तेल में बना वेजी-आमलेट एक बेस्ट ऑपश्न है। ध्यान रहे, वजन घटाने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि यह ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कैसे बना रहे हैं?

ये भी पढ़ें

Dark Circles Remedies: कहीं आपकी खूबसूरती न छीन लें ये डार्क सर्कल्स, इन 5 असरदार नुस्खों से दोबारा लौटाएं अपनी चमक
लाइफस्टाइल
dark circles remedies natural, How to remove dark circles under eyes permanently, Cold compress for dark circles

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

30 Jan 2026 12:47 pm

Hindi News / Lifestyle News / Boiled Egg vs Omelette: अंडे का फंडा, उबला अंडा या आमलेट? वेट लॉस के लिए कौन है असली सुपरफूड
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

अमेरिका में बढ़ा ‘Job Hugging’ का ट्रेंड, 75% कर्मचारी अब नौकरी बदलने की बजाय टिके रहना कर रहे पसंद

Job Hugging, Staying in current job, job hugging trend ,
लाइफस्टाइल

Richest Royal Families: मेवाड़ ₹50,000 करोड़, गायकवाड़ ₹25,000 करोड़, कैसे येे शाही परिवार विरासत से आज भी अरबपतियों की सूची में

Most richest royal family in India, Net worth of Jaipur royal family, Net worth of Mewar royal family
लाइफस्टाइल

Virat Kohli Viral Drink: पानी नहीं, एनर्जी ड्रिंक भी नहीं…मैच के बीच विराट ने पिया ये सीक्रेट ड्रिंक, जानिए इसके फायदे

Virat Kohli drink, pickle juice benefits, cricket hydration,
लाइफस्टाइल

Silver Glass Water Drinking Benefits: क्या वाकई बैक्टीरिया से लड़ता है चांदी का पानी? जानें इसके एंटी-बैक्टीरियल फायदे

Silver Water Antibacterial Benefits, Drinking Water in Silver Glass, Silver Glass Water Health Advantages,
लाइफस्टाइल

Maharashtrian Thecha: लहसुन, हींग और हरी मिर्च का पावर कॉम्बो, प्रियंका और जान्हवी कपूर का भी फेवरेट है महाराष्ट्रियन ठेचा

Maharashtrian Thecha, Maharashtrian Thecha benefits, maharashtrian thecha recipe in hindi
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.