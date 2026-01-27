Dark Circles Remedies: कहीं आपकी खूबसूरती न छीन लें ये डार्क सर्कल्स, इन 5 असरदार नुस्खों से दोबारा लौटाएं अपनी चमक

Dark Circle Removal Remedies | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Dark Circles Remedies: कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं, लेकिन जब इन आंखों के नीचे काले घेरों (Dark Circles) हो जाते हैं, तो चेहरा थका हुआ और बीमार नजर आने लगता है। आज के लाइफस्टाइल में देर रात तक वेब सीरीज देखना, ऑफिस का स्ट्रेस और स्मार्टफोन की हार्मफुल रेज हमारी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। हाल यह है कि 20 साल के युवा भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में आपकी रसोई में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के इन काले घेरों को गायब कर सकती हैं। आइए जानते हैं वे 5 आसान और घरेलू उपाय, जो आपके डार्क सर्कल्स को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं।
एलोवेरा जेल स्किन के कोलाजन को बूस्ट कर सकता है। फ्रेश एलोवेरा जेल की एक लेयर आंखों के नीचे लगाने से वहां की डलनेस खत्म हो सकती है। अगर आप लगातार स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो यह जेल आपकी आंखों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है।
खीरा सिर्फ सलाद का हिस्सा नहीं, बल्कि आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। ठंडी ककड़ी या खीरे की स्लाइस को 15 मिनट अपनी आंखों पर रखें। खीरे में मौजूद हाइड्रेशन और कूलिंग प्रॉपर्टीज स्किन को कूल करती हैं और काले घेरों को हल्का करने में मदद कर सकती हैं।
आलू सिर्फ सब्जियों का राजा नहीं, बल्कि स्किन लाइटनिंग का भी उपाय है। इसमें मौजूद विटामिन-C और प्राकृतिक एंजाइम्स जिद्दी पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। कच्चे आलू के रस में डूबी कॉटन बॉल्स को आंखों पर लगाकर रिलैक्स करें, यह किसी महंगे सीरम से ज्यादा असरदार साबित हो सकता है।
विटामिन-E से भरपूर बादाम का तेल आंखों के नीचे की पतली स्किन के लिए सबसे अच्छा सुपरफुड़ है। रात को सोने से पहले अपनी रिंग फिंगर से की गई हल्की मसाज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। यह न केवल डार्क सर्कल्स को मिटाता है बल्कि समय से पहले आने वाली झुर्रियों को भी रोक सकता है।
जब काम के प्रेशर से आंखें भारी होने लगें, तो ठंडी सिकाई बेस्ट उपाय है। फ्रिज में रखी ठंडी चम्मच या बर्फ को मलमल के कपड़े में लपेटकर 10 मिनट आंखों पर रखें। यह न केवल सूजन (Puffiness) कम करती है, बल्कि आंखों के नीचे की रक्त कोशिकाओं (blood cells) को सिकोड़कर कालेपन को तुरंत कम दिखा सकती है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य