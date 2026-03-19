19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Chaitra Navratri Wishes: घर पधारें मां भवानी, अपनों को भेजें ये खास संदेश और स्टेटस के लिए डाउनलोड करें मां दुर्गा के मनमोहक HD वॉलपेपर्स

Chaitra Navratri 2026 Wishes, Images and Wallpaper: आज के स्टोरी में हम नवरात्रि के पहले दिन की शुभकामनाओं के साथ-साथ सोशल मीडिया स्टेटस के लिए शानदार फोटो और वॉलपेपर भी साझा कर रहे हैं। आप इन्हें यहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनों को भेजकर इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 19, 2026

Chaitra Navratri 2026 Wishes Image

Chaitra Navratri 2026 Wishes Image | Image Credit Gemini

Chaitra Navratri 2026 Wishes, Messages, Images and Wallpaper: आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है, जिसका समापन 27 मार्च को राम नवमी के साथ होगा। माता रानी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए आज भक्त व्रत रखने के साथ-साथ उन्हें प्रिय भोग अर्पित कर रहे हैं और शुभ रंगों के वस्त्र धारण कर दान-पुण्य भी कर रहे हैं।
नवरात्रि के इन नौ दिनों में माता रानी के नौ अलग-अलग स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही, अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने का भी विशेष विधान है। श्रद्धा और भक्ति के इस संगम में लोग अपनों को शुभकामना संदेश भेजने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर माता रानी की फोटो और वॉलपेपर स्टेटस के रूप में लगाकर बधाई देते हैं।
ऐसे में, यदि आप भी इस साल नवरात्रि 2026 के पहले दिन अपने प्रियजनों को बधाई देना चाहते हैं, तो हमारी यह खास स्टोरी आपके लिए ही है। यहां हम नवरात्रि के पहले दिन की शुभकामनाओं के साथ-साथ सोशल मीडिया स्टेटस के लिए शानदार फोटो और वॉलपेपर भी साझा कर रहे हैं। आप इन्हें यहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनों को भेजकर इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।

चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज और फोटो (Chaitra Navratri 2026 Wishes and Images in Hindi)

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:

चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं... 

नव दीप जले, नव फूल खिले, जीवन को सच्चा सुख मिले, 

नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले

आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

माता के नौ रूपों में है छिपा सृष्टि का सार

जग में है नवदुर्गा की महिमा अपरम्पार

ज्ञान बढ़ाए विवेक बढ़ाए बांटे सबको प्यार

तीन लोक में होती है माता की जयकार

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनायें

मां करती सबका उद्धार है

मां करती सबकी बेड़ा पार है,

मां सबके कष्टों को हरती है,

मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती है.

आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

हर घर में गूजेंगे जय माता के नारे

सबका जीवन है मां दुर्गा के सहारे 

इस नवरात्रि दूर हों जीवन से सारे अंधियारे.

चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं


चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज और वॉलपेपर (Chaitra Navratri 2026 Messages and Wallpaper in Hindi)

लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,

हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,

नन्हें-नन्हें कदमों से मां आएं आपके द्वार

जय माता दी

हैप्पी नवरात्रि 2026

सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो,

मां दुर्गा के आशीर्वाद से

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो.

चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

 जगत पालनहार है मां

ये भी पढ़ें

Chaitra Navratri 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि आज से शुरु, अपनों को यहां दिए गए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती विशेज और मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं
लाइफस्टाइल
Chaitra Navratri 2026 Wishes Image

मुक्ति का धाम है मां,

हमारी भक्ति का आधार है मां

सबकी रक्षा की अवतार है मां,

हैप्पी नवरात्रि 2026!

संबंधित खबरें

Gudi Padwa 2026 Wishes Image

Gudi Padwa 2026 Wishes: स्टेटस पर लगाना है कुछ हटके? यहां मिलेंगे गुड़ी पड़वा के सबसे यूनिक विशेज और इमेज

Chaitra Navratri 2026 Wishes Image

Chaitra Navratri 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि आज से शुरु, अपनों को यहां दिए गए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती विशेज और मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

Hindu Nav Varsh Wishes Image

Hindu Nav Varsh Wishes: आज से शुरू हो गया हिंदू नववर्ष, यहां दिए गए विशेज, मैसेज, फोटो और वॉलपेपर को अपनों को भेजकर या स्टेटस लगाकर करें विश

Chaitra Navratri 2026 Wishes Image

50+ Chaitra Navratri 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ‘मां दुर्गा के आशीर्वाद से…….’ जैसे 50 + विशेज और मैसेज अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

Gudi Padwa 2026 Wishes Image

Gudi Padwa 2026 Wishes: गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर अपनों को यहां दिए गए हिंदी और मराठी में विशेज भेजकर दें शुभकामनाएं

Hindu Nav Varsh Wishes

50+ Hindu Nav Varsh Wishes: नई खुशियों की नई सौगात… अपनों को भेजें हिंदू नववर्ष की ये 50+ विशेज, विक्रम संवत 2083 रहेगा मंगलमय

Hindu Nav Varsh 2026, Hindu New Year 2026, Hindu Nav Varsh 2083, Ayurvedic Doctor

Hindu Nav Varsh 2026 : हिंदू नववर्ष पर नीम और गुड़ खाने से लेकर उपवास तक, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया वैज्ञानिक रहस्य

Perfect Boiled Egg Recipes

Perfect Boiled Egg Tips: उबले अंडे की सब्जी खाकर हो गए हैं बोर? ट्राई करें शेफ संजीव कपूर की झटपट रेसिपीज

ये भी पढ़ें

50+ Chaitra Navratri 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ‘मां दुर्गा के आशीर्वाद से…….’ जैसे 50 + विशेज और मैसेज अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं
लाइफस्टाइल
Chaitra Navratri 2026 Wishes Image

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Mar 2026 05:35 am

Hindi News / Lifestyle News / Chaitra Navratri Wishes: घर पधारें मां भवानी, अपनों को भेजें ये खास संदेश और स्टेटस के लिए डाउनलोड करें मां दुर्गा के मनमोहक HD वॉलपेपर्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Gudi Padwa 2026 Wishes: स्टेटस पर लगाना है कुछ हटके? यहां मिलेंगे गुड़ी पड़वा के सबसे यूनिक विशेज और इमेज

Gudi Padwa 2026 Wishes Image
लाइफस्टाइल

Chaitra Navratri 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि आज से शुरु, अपनों को यहां दिए गए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती विशेज और मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

Chaitra Navratri 2026 Wishes Image
लाइफस्टाइल

Hindu Nav Varsh Wishes: आज से शुरू हो गया हिंदू नववर्ष, यहां दिए गए विशेज, मैसेज, फोटो और वॉलपेपर को अपनों को भेजकर या स्टेटस लगाकर करें विश

Hindu Nav Varsh Wishes Image
लाइफस्टाइल

50+ Chaitra Navratri 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ‘मां दुर्गा के आशीर्वाद से…….’ जैसे 50 + विशेज और मैसेज अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

Chaitra Navratri 2026 Wishes Image
लाइफस्टाइल

Gudi Padwa 2026 Wishes: गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर अपनों को यहां दिए गए हिंदी और मराठी में विशेज भेजकर दें शुभकामनाएं

Gudi Padwa 2026 Wishes Image
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.