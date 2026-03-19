Chaitra Navratri Wishes: घर पधारें मां भवानी, अपनों को भेजें ये खास संदेश और स्टेटस के लिए डाउनलोड करें मां दुर्गा के मनमोहक HD वॉलपेपर्स

Chaitra Navratri 2026 Wishes, Messages, Images and Wallpaper: आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है, जिसका समापन 27 मार्च को राम नवमी के साथ होगा। माता रानी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए आज भक्त व्रत रखने के साथ-साथ उन्हें प्रिय भोग अर्पित कर रहे हैं और शुभ रंगों के वस्त्र धारण कर दान-पुण्य भी कर रहे हैं।

नवरात्रि के इन नौ दिनों में माता रानी के नौ अलग-अलग स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही, अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने का भी विशेष विधान है। श्रद्धा और भक्ति के इस संगम में लोग अपनों को शुभकामना संदेश भेजने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर माता रानी की फोटो और वॉलपेपर स्टेटस के रूप में लगाकर बधाई देते हैं।

ऐसे में, यदि आप भी इस साल नवरात्रि 2026 के पहले दिन अपने प्रियजनों को बधाई देना चाहते हैं, तो हमारी यह खास स्टोरी आपके लिए ही है। यहां हम नवरात्रि के पहले दिन की शुभकामनाओं के साथ-साथ सोशल मीडिया स्टेटस के लिए शानदार फोटो और वॉलपेपर भी साझा कर रहे हैं। आप इन्हें यहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनों को भेजकर इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।