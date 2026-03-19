Gudi Padwa 2026 Wishes: स्टेटस पर लगाना है कुछ हटके? यहां मिलेंगे गुड़ी पड़वा के सबसे यूनिक विशेज और इमेज

Gudi Padwa 2026 Wishes, Images in Hindi and Marathi: हर साल महाराष्ट्र में हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्रियन लोगों का यह प्रमुख त्योहार है और इस दिन घरों में गुड़ी एक विशेष ध्वज फहराने का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर लोग पारंपरिक परिधान पहनते हैं और घरों में सुंदर रंगोली बनाने के साथ ही विधि-विधान से पूजा-पाठ करते हैं। इसके अलावा, इस दिन घरों में तरह-तरह के पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से पूरनपोली और श्रीखंड शामिल होते हैं। इसके साथ ही पावन पर्व पर लोग अपने प्रियजनों को ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं। इसीलिए आज के इस लेख में हम गुड़ी पड़वा की बधाई देने के लिए हिंदी और मराठी में बेहतरीन शुभकामना संदेश और फोटो शेयर कर रहे हैं। इन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं या अपने स्टेटस पर लगाकर गुड़ी पड़वा की बधाई दे सकते हैं।