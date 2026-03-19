Gudi Padwa 2026 Wishes: स्टेटस पर लगाना है कुछ हटके? यहां मिलेंगे गुड़ी पड़वा के सबसे यूनिक विशेज और इमेज

Gudi Padwa 2026 Wishes Image | Image Credit Gemini
Gudi Padwa 2026 Wishes, Images in Hindi and Marathi: हर साल महाराष्ट्र में हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्रियन लोगों का यह प्रमुख त्योहार है और इस दिन घरों में गुड़ी एक विशेष ध्वज फहराने का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर लोग पारंपरिक परिधान पहनते हैं और घरों में सुंदर रंगोली बनाने के साथ ही विधि-विधान से पूजा-पाठ करते हैं। इसके अलावा, इस दिन घरों में तरह-तरह के पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से पूरनपोली और श्रीखंड शामिल होते हैं। इसके साथ ही पावन पर्व पर लोग अपने प्रियजनों को ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं। इसीलिए आज के इस लेख में हम गुड़ी पड़वा की बधाई देने के लिए हिंदी और मराठी में बेहतरीन शुभकामना संदेश और फोटो शेयर कर रहे हैं। इन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं या अपने स्टेटस पर लगाकर गुड़ी पड़वा की बधाई दे सकते हैं।
1-गुड़ी पड़वा की हैं अनेक कथाएं
गुड़ी ही विजय पताका कहलाए
पेड़-पौधों से सजता है चैत्र माह
इसलिए हिंदू धर्म में ये नववर्ष कहलाए
गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।
2- हरियाली से महकता प्रकृति का व्यवहार,
ऐसा सजता है गुड़ी का त्योहार,
मौसम ही कर देता है नववर्ष का सत्कार,
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
3-गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर
सबको मिले खुशियां अपरम्पार,
सभी मनोकामना हो जल्द पूरी,
इसी के साथ गुड़ी पड़वा की ढेरों बधाई !
4- नववर्ष के मंगल अवसर पर,
सबके जीवन में आए गुड़ जैसी मिठास,
सभी के रिश्तों में बढ़ जाए प्यार का एहसास,
इस खुशहाल मौके पर दें सबको गुड़ी पड़वा की बधाई !
5-गुड़ी पड़वा की हैं अनेक कथाएं
गुड़ी ही विजय पताका कहलाये
पेड़ पौधों से सजता हैं चैत्र माह
इसलिए हिन्दू धर्म में यह नव वर्ष कहलाये
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
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11-चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा का है अवसर
खुशियों से बीते नव वर्ष का हर एक पल
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
12-गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर
सबको मिले खुशियां अपरम्पार,
सभी मनोकामना हो जल्द पूरी,
इसी के साथ गुड़ी पड़वा की ढेरों बधाई !
13- पिछली यादें गठरी में बांधकर,
करें नए साल का इंतजार।
लाएं खुशियों की बारात,
ऐसी हो गुड़ी पड़वा की शुरुआत।
14- नया दिन, नई सुबह,
चलो मनाएं एक साथ,
है यही गुड़ी का पर्व,
दुआ करें हम रहें सदा साथ
गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।
15- मीठी पूरनपोली और गुजियां ही गुजियां
द्वारे सजे संदुर रंग की सौगात
आसमान में हर तरफ पतंगों की बारात
सभी का शुभ हो नववर्ष इस बार
16-निळ्या निळ्या आभाळी शोभे उंच गुढी
नवे नवे वर्ष आले
घेऊन गुळा साखरेची गोडी
गुडीपाडव्याच्या शुभेच्छा
17- नक्षीदार काठी, त्यावर रेशमी वस्त्र,
साखरेची गाठी आणि कडुनिंबाचे शास्त्र
गुढीपाडवा म्हणजे विजयाचे अस्त्र.
शुभ गुढीपाडवा!
18- दु:ख सारे विसरुन जाऊ,
सुख देवाच्या चरणी वाहू,
स्वप्ने उरलेली नव्या या वर्षी,
नव्या नजरेने नव्याने पाहू…
गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!
19- उभारुन आनंदाची गुढी दारी
जीवनात येवो रंगत न्यारी
पूर्ण होवोत तुमच्या सर्व इच्छा आकांक्षा
गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!
20- दुःख सारे विसरून जाऊ,
सुख देवाच्या चरणी वाहू,
स्वप्ने उरलेली नव्या या वर्षी,
नव्या नजरेने नव्याने पाहू
गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा!
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