Gudi Padwa 2026 Wishes: गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर अपनों को यहां दिए गए हिंदी और मराठी में विशेज भेजकर दें शुभकामनाएं

Gudi Padwa 2026 Wishes Image | Image Credit Gemini
Gudi Padwa 2026 Wishes: हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। साल 2026 में 19 मार्च से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। इस दिन को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। मराठी में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है, जिसे हर साल महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों में गुड़ी (एक विशेष ध्वज) फहराए जाने का महत्व है। इस दिन घरों में पारंपरिक परिधान पहनने के साथ पूजा-पाठ और रंगोली आदि बनाए जाने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा पर घरों में तरह-तरह के खास पकवान बनते हैं, जिसमें पूरनपोली, श्रीखंड जैसी अन्य मिठाइयां शामिल होती हैं। इसके साथ ही लोग अपनों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भी देते हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदी में विशेज और मैसेज शेयर करने के साथ ही मराठी में भी शुभकामना संदेश शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनों को सोशल मीडिया के जरिए भेजकर गुड़ी पड़वा की बधाई दे सकते हैं।
1- कोयल गाती है सुरीला मल्हार
रंग बिरंगा सजता प्रकृति का आकार
हो रही है चैत्र नवरात्रि की शुरुआत
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
2- पिछली यादें गठरी में बांधकर,
करें नए साल का इंतजार।
लाएं खुशियों की बारात,
ऐसी हो गुड़ी पड़वा की शुरुआत।
3- कोयल गाती है नववर्ष का मल्हार
संगीतमय सजता प्रकृति का आकार
चैत्र की शुरुआत से होता नव आरंभ
यही है हिन्दू नव वर्ष का शुभारम्भ
गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।
4- मधुर संगीत सा साल खिले,
हर एक पल खुशियां ही खुशियां मिले,
दीया-बाती से सजाओ गुड़ी का यह पर्व,
ऐसे ही रोशन रहे मराठी नव वर्ष।
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
5- वृक्षों पर सजती है नए पत्तों की बहार
हरियाली से महकता है प्रकृति का व्यवहार
ऐसा सजता है गुड़ी पड़वा का त्योहार
मौसम ही कर देता है नववर्ष का सत्कार
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
6- नया दिन, नई सुबह,
चलो मनाएं एक साथ,
है यही गुड़ी का पर्व,
दुआ करें हम रहें सदा साथ
गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।
7-नौ दुर्गा के आगमन से सजता हैं नव वर्ष
गुड़ी के त्यौहार से खिलता है नव वर्ष
कोयल गाती है नववर्ष का मल्हार
संगीतमय सजता प्रकृति का आकार
चैत्र की शुरुआत से होता नव आरंभ
यही है हिन्दू नव वर्ष का शुभारम्भ।
8- आपको खुशियों, आनंद और समृद्धि से भरे नए साल की शुभकामनाएं
गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।
9- मीठी पूरनपोली और गुजियां ही गुजियां
द्वारे सजे संदुर रंग की सौगात
आसमान में हर तरफ पतंगों की बारात
सभी का शुभ हो नववर्ष इस बार
10- सौभाग्य, धन और समृद्धि, की सौगात लाई है,
गुड़ी पड़वा पर खुशियों की बहार आयी है,
गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।
11- उभारुन आनंदाची गुढी दारी
जीवनात येवो रंगत न्यारी
पूर्ण होवोत तुमच्या सर्व इच्छा आकांक्षा
गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!
12- नक्षीदार काठी, त्यावर रेशमी वस्त्र,
साखरेची गाठी आणि कडुनिंबाचे शास्त्र
गुढीपाडवा म्हणजे विजयाचे अस्त्र.
शुभ गुढीपाडवा!
13-आशेची पालवी, सुखाचा मोहर
समृद्धीची गुढी, समाधानाच्या गाठी
चैत्र पाडवा, नव वर्षाच्या शुभेच्छा खास तुमच्यासाठी
14- दु:ख सारे विसरुन जाऊ,
सुख देवाच्या चरणी वाहू,
स्वप्ने उरलेली नव्या या वर्षी,
नव्या नजरेने नव्याने पाहू…
गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!
15-निळ्या निळ्या आभाळी शोभे उंच गुढी
नवे नवे वर्ष आले
घेऊन गुळा साखरेची गोडी
गुडीपाडव्याच्या शुभेच्छा
16- काठीला गंध, फुलं, अक्षता
नैवेद्याला साखर, पेढा, दुधाचा लोटा
लावावे निरांजन, दाखवावी उदबत्ती
अभिमानाची गुढी दारी,
हीच खरी संपत्ती.
गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !
17-जल्लोष नवं वर्षाचा
मराठी अस्मितेचा
हिंदू संस्कृतीचा
सण उत्साहाचा
गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !
18- गुढी उभारून आकाशी,
बांधू तोरण दाराशी,
काढू रांगोळी अंगणी,
हर्ष पेरूनी मनोमनी,
करू सुरुवात नववर्षाची
गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!
19- दुःख सारे विसरून जाऊ,
सुख देवाच्या चरणी वाहू,
स्वप्ने उरलेली नव्या या वर्षी,
नव्या नजरेने नव्याने पाहू
गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा!
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