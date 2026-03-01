Gudi Padwa 2026 Wishes: गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर अपनों को यहां दिए गए हिंदी और मराठी में विशेज भेजकर दें शुभकामनाएं

Gudi Padwa 2026 Wishes: हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। साल 2026 में 19 मार्च से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। इस दिन को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। मराठी में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है, जिसे हर साल महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों में गुड़ी (एक विशेष ध्वज) फहराए जाने का महत्व है। इस दिन घरों में पारंपरिक परिधान पहनने के साथ पूजा-पाठ और रंगोली आदि बनाए जाने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा पर घरों में तरह-तरह के खास पकवान बनते हैं, जिसमें पूरनपोली, श्रीखंड जैसी अन्य मिठाइयां शामिल होती हैं। इसके साथ ही लोग अपनों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भी देते हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदी में विशेज और मैसेज शेयर करने के साथ ही मराठी में भी शुभकामना संदेश शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनों को सोशल मीडिया के जरिए भेजकर गुड़ी पड़वा की बधाई दे सकते हैं।