PM Modi WFH: वर्क फ्रॉम होम होगा या नहीं? मैनेजमेंट कैसे करता है इसका फैसला और हाइब्रिड मॉडल क्या है

Work From Home PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार, 10 मई 2026 को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के साथ-साथ ऑनलाइन मीटिंग्स को प्राथमिकता देने की अपील की। यह अपील विशेष रूप से पश्चिम एशिया (US-Iran) में बढ़ते तनाव और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच पेट्रोल-डीजल की बचत करने के उद्देश्य से की गई है। ऐसे में, आइए जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम होगा या नहीं इसका फैसला कौन लेता है और हाइब्रिड वर्क कल्चर क्या होता है।