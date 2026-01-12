Face Tan Removal At Home: धूप की वजह से डल हो गई है स्किन? आज ही ट्राई करें ये नेचुरल पैक, शीशे जैसा चमकेगा चेहरा

Face Tan Removal At Home: सर्दियों में धूप हल्की लगती है, लेकिन इसमें मौजूद हार्मफुल यूवी रेज स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लंबे समय तक धूप में बैठने से स्किन टैन हो जाती है,चेहरे का कलर डल होने लगता है और फेस की नैचुरल शाइन कम हो जाती है। अगर आप बिना केमिकल प्रोडक्ट्स के अपनी स्किन का ग्लो वापस पाना चाहते हैं, तो घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से टैनिंग को कम किया जा सकता है। आइए यहां जानते हैं ऐसे ही कुछ असरदार घरेलू उपाय-