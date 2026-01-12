Face Tan Removal At Home: धूप की वजह से डल हो गई है स्किन? आज ही ट्राई करें ये नेचुरल पैक, शीशे जैसा चमकेगा चेहरा

Tanning Removal Home Remedies | (फोटो सोर्स- ChatGPT)
Face Tan Removal At Home: सर्दियों में धूप हल्की लगती है, लेकिन इसमें मौजूद हार्मफुल यूवी रेज स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लंबे समय तक धूप में बैठने से स्किन टैन हो जाती है,चेहरे का कलर डल होने लगता है और फेस की नैचुरल शाइन कम हो जाती है। अगर आप बिना केमिकल प्रोडक्ट्स के अपनी स्किन का ग्लो वापस पाना चाहते हैं, तो घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से टैनिंग को कम किया जा सकता है। आइए यहां जानते हैं ऐसे ही कुछ असरदार घरेलू उपाय-
आलू एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है। यह स्किन की टैनिंग को धीरे-धीरे हल्का करता है और रंगत निखारता है।
एक कच्चा आलू कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। कॉटन की मदद से इसे टैनिंग वाली जगह पर लगाएं और 10–15 मिनट बाद धो लें। रेगुलर यूज से फर्क दिख सकता है।
हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और मलाई नेचुरली स्किन को नॉरिश करती है। एक चम्मच मलाई में चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाने के बाद, 10–15 मिनट बाद हल्के हाथों से धो लें। इससे टैनिंग कम होने के साथ स्किन में नेचुरल ग्लो भी आ सकता है।
दूध स्किन को साफ करता है और केसर स्किन के रंग को ब्राइट बना सकता है। कच्चे दूध में केसर की 3–4 पत्तियां भिगो दें और इसे कॉटन से चेहरे पर लगाएं। रोज लगाने से चेहरे की रंगत में सुधार हो सकता है।
दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और बेसन टैनिंग हटाने में मदद कर सकता है। दो चम्मच दही में एक चम्मच बेसन मिलाकर पेस्ट बनाएं। चेहरे पर 15–20 मिनट लगाकर सूखने दें, फिर धो लें। इससे स्किन टोन साफ और ब्राइट बन सकती है।
नींबू में मौजूद विटामिन सी टैनिंग कम कर सकता है और शहद स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद कर सकता है। एक चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15–20 मिनट बाद धो लें। इससे स्किन फ्रेश और ग्लोइंग लग सकती है।
यह पैक स्किन को एक्सफोलिएट करता है और डेड स्किन हटाकर टैनिंग कम कर सकता है। ओटमील पाउडर में छाछ मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर 15–20 मिनट लगाएं। फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य आप तक घरेलू नुस्खे को पहुंचाना है। हम किसी प्रकार के रिजल्ट का दावा नहीं करते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य