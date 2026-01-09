Sesame Oil Bathing Benefits: तिल के तेल का स्नान, ठंड में ड्राय स्किन का देसी इलाज, जानें फायदे और स्नान का तरीका

आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार तिल का तेल त्वचा के लिए सबसे पोषक तेलों में से एक है। इसमें मौजूद प्राकृतिक फैटी एसिड त्वचा की गहराई तक जाकर उसे पोषण देते हैं। खासतौर पर बढ़ती उम्र में, जब स्किन अपनी नमी खोने लगती है, तब तिल के तेल का इस्तेमाल बेहद लाभकारी माना जाता है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अध्ययनों के अनुसार, तिल के तेल में विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो स्किन सेल्स को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। यह त्वचा को यूवी किरणों के प्रभाव से भी कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है।