Labubu का ट्रेंड हुआ पुराना, अब जापान से आया भावनाओं को समझने वाला ‘Mirumi Robot’, जानिए इसके अनोखे फीचर्स

​Mirumi Robot: बड़ी-बड़ी आंखें, सॉफ्ट टॉय जैसा क्यूट लुक और ऐसा एक्सप्रेशन कि देखने वाला मुस्कुरा दे, पहली नजर में मिरुमी किसी प्यारी सी डॉल जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही यह आंखें घुमाता है या हल्की-सी हरकत करता है, तब समझ आ जाता है कि यह कोई आम खिलौना नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रोबोट है। 2026 की शुरुआत में ही इस नन्हे से जापानी रोबोट ने सोशल मीडिया पर एंट्री लेते ही सबका ध्यान खींच अपनी ओर खींच लिया है और अब कहा भी जा सकता है लाबूबू का दौर खत्म, मिरुमी का जादू शुरू।