AI Labubu Doll Desi Avatar: दुनिया भर में Labubu का क्रेज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बड़ी-बड़ी आंखों और बाहर निकले दांत वाली यह विदेशी गुड़िया एक नए अवतार में तेजी से वायरल हो रही है। अब यह भारत के कई राज्यों के पारंपरिक पहनावे में नजर आ रही है, जिससे बनी है Labubu का देसी अवतार। इस नए अवतार ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जहां लोग इस अनोखे बदलाव को देखकर खूब मजे ले रहे हैं। आइए जानते हैं इस देसी अवतार में Labubu कैसी दिख रही।