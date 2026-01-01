1 जनवरी 2026,

‘रावण’ भी बोला Happy New Year 2026, सोशल मीडिया पर अतरंगी तरीके से मन रहा नया साल

Happy New Year 2026 X Reactions : नए साल 2026 के स्वागत पर देखिए मजेदार पोस्ट। किस तरह से लोग फनी तरीके से न्यू ईयर 2026 का स्वागत कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Jan 01, 2026

New Year 2026 News, New Year 2026 X Reactions, Raavan Happy New Year Message, welcome 2026 hilarious post,

सोशल मीडिया X की पोस्ट | Photo - X

Happy New Year 2026 X Reactions : नए साल का स्वागत बारिश के साथ हुआ है। वहीं, सोशल मीडिया के यूजर्स भी अपने अतरंगी तरीके से न्यू ईयर 2026 का वेलकम कर रहे हैंं। इन पोस्ट और रिएक्शन को देखने के बाद शायद ही आप खुद को हंसने से रोक पाएंगे। एक रावण नामक यूजर ने तो कमाल ही कर दिया है। इसलिए आज एक्स पर #HappyNewYear2026 #Welcome2026 ट्रेंड कर रहा है। आइए, हम नए साल के मजेदार पोस्ट देखते हैं।

'रावण' भी बोला Happy New Year 2026

एक्स पर 'रावण' नामक एक यूजर है जिसने कई बार Happy New Year 2026 लिखा है और उसके बाद लिखा कि ये शुभकामनाएं उन भ्रष्ट नेता, अधिकारी के लिए नहीं है, बाकी सबको नए साल की मुबारकबाद। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद अन्य यूजर्स भी खुद को रोक ना पाए।

एक यूजर ने लिखा है- "ये सब तो ठीक है रावण जी आपने दस बार ही हैपी न्यू ईयर बोलना था आपने ज्यादा बोल दिए। Happy new year mere महाराज"

एक यूजर ने लिखा है- "रावण , जय श्री राम, इसी तरह से कई यूजर ने रावण को कमेंट किया है- "लंका नरेश को हमारी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनायें, लंका नरेश हैप्पी न्यू ईयर…"

Welcome2026 के जरिए नए साल का स्वागत

दिल्ली पुलिस का ने भी नए साल पर ये पोस्ट किया है- "सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं! आगामी वर्ष सभी के लिए शांति, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशियां लेकर आए। आइए आशा, जिम्मेदारी और सकारात्मकता के साथ नए साल में कदम रखें।"

Welcome2026 भी एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। इस पर भी यूजर्स ने जमकर पोस्ट किए हैं। एक यूजर ने पॉजिटिविटी को लेकर रजनीकांत स्टाइल में पोस्ट किया है।

नए साल का मजेदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। रिजल्ट के तौर पर आप इस पोस्ट को ही देख लीजिए-

वहीं, एक यूजर ने देश के जवानों को सैल्यूट करते हुए नए साल पर पोस्ट किया है। जिसमें लिखा है कि वो जवान जो -40 डिग्री में देश की सेवा में खड़ें हैं और हम नया साल मना रहे हैं। सैल्यूट है इन जवानों को…।

कुल मिलाकर इस तरह से सोशल मीडिया की जनता नए साल 2026 को सेलिब्रेट कर रही है। आप इस साल को कैसे मना रहे हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।

Happy New Year

01 Jan 2026 10:44 pm

