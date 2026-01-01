‘रावण’ भी बोला Happy New Year 2026, सोशल मीडिया पर अतरंगी तरीके से मन रहा नया साल

Happy New Year 2026 X Reactions : नए साल का स्वागत बारिश के साथ हुआ है। वहीं, सोशल मीडिया के यूजर्स भी अपने अतरंगी तरीके से न्यू ईयर 2026 का वेलकम कर रहे हैंं। इन पोस्ट और रिएक्शन को देखने के बाद शायद ही आप खुद को हंसने से रोक पाएंगे। एक रावण नामक यूजर ने तो कमाल ही कर दिया है। इसलिए आज एक्स पर #HappyNewYear2026 #Welcome2026 ट्रेंड कर रहा है। आइए, हम नए साल के मजेदार पोस्ट देखते हैं।