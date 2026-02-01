Hair Growth Vitamins Food: बालों का झड़ना रोकना है? तो आज से ही अपनी डाइट में शामिल करें ये विटामिन्स

विटामिन A हमारे शरीर के साथ- साथ बालों की मजबूती के लिए भी बेहद जरूरी हैं। यह हमारी स्कैल्प पर सीबम (एक प्राकृतिक तेल) बनाने में मदद करता है। यह बालों के हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ में भी मदद करता है। यह तेल बालों को सूखने नहीं देता और उन्हें मॉइस्चराइज रखता है। अगर बाल हाइड्रेटेड रहेंगे, तो वे कम टूटेंगे।

क्या खाएं: गाजर, कद्दू, पालक और केल को अपनी डाइट में शामिल करें। बस याद रखें, इसे सही मात्रा में ही लें, क्योंकि बहुत ज्यादा विटामिन A कभी-कभी उल्टा असर भी दिखा सकता है।