Lipstick Shades for Dark Skin: सांवली रंगत पर जादू कर देंगे लिपस्टिक के ये 5 ट्रेंडी कलर्स, 2026 में इन्हीं का रहेगा बोलबाला

Lipstick Shades for Dark Skin: 2026 में डार्क स्किन टोन के लिए कौनसे लिपस्टिक शेड्स रहेंगे परफेक्ट? जानिए रस्ट न्यूड से लेकर चॉकलेट ब्राउन तक वो 5 ट्रेंडी शेड्स, जो आपके लुक को बनाएंगे बोल्ड, क्लासी और सुपर स्टाइलिश।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 06, 2026

Best lipstick palette for dark skin 2026, trending lipstick shades, Winter 2026 lipstick trends for dark skin

Lipstick Shades For Dark Skin Tone 2026 | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Lipstick Shades for Dark Skin: 2026 में ब्यूटी ट्रेंड्स का फोकस रियल स्किन, रियल शाइन और कॉन्फिडेंट कलर्स वाइब है। खासकर डार्क स्किन टोन के लिए अब 'सेफ खेलने' का टाइम खत्म हो चुका है। ये साल बोल्ड, डीप और रिच लिपस्टिक शेड्स को सेलिब्रेट कर रहा है। सही शेड न सिर्फ चेहरे को ब्राइट बनाता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में भी अलग ही निखार ला देता है। अगर आप भी 2026 में अपना मेकअप गेम अपग्रेड करना चाहती हैं, तो ये 5 लिपस्टिक शेड्स आपकी मेकअप किट में जरूर होने चाहिए।

रस्ट न्यूड लिपस्टिक (Rust Nude Lipstick Shade)

रस्ट न्यूड शेड डार्क स्किन टोन पर बेहद एलिगेंट लगता है। यह ब्राउन और ऑरेंज अंडरटोन का परफेक्ट बैलेंस है, जो डेली ऑफिस लुक से लेकर कैजुअल आउटिंग तक हर जगह फिट बैठ सकता है। 2026 में मिनिमल मेकअप के साथ यह शेड खूब ट्रेंड कर सकता है।

चॉकलेट ब्राउन लिपस्टिक (Chocolate Brown Lipstick Shade)

चॉकलेट ब्राउन डार्क स्किन टोन के लिए कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता है। 2026 में यह शेड फिर से ट्रेंड में है, खासकर मैट फिनिश में। यह लिपस्टिक आपके लुक को बोल्ड, कॉन्फिडेंट और पावरफुल बना सकता है।

मॉव रोज लिपस्टिक (Mauve Rose Lipstick Shade)

मॉव रोज उन लोगों के लिए है जो ज्यादा बोल्ड नहीं, लेकिन स्टाइलिश दिखना चाहती है। यह शेड डार्क स्किन पर सॉफ्ट और रॉयल फील दे सकता है। ऑफिस मीटिंग्स और इवनिंग आउटिंग सभी के लिए यह एक स्मार्ट चॉइस है।

मैटेलिक ब्रॉन्ज लिपस्टिक (Metallic Bronze Lipstick Shade)

अगर आप पार्टी और फेस्टिव लुक पसंद करती हैं, तो मैटेलिक ब्रॉन्ज आपके लिए बेस्ट है। यह शेड डार्क स्किन पर खूबसूरत शाइन देता है और चेहरे को इंस्टेंट ग्लो दे सकता है। 2026 में मेटैलिक टच फिर से ट्रेंड में है, जिसमें ब्रॉन्ज इसका स्टार शेड है।

कोरल पंच लिपस्टिक (Coral Punch Lipstick Shade)

कोरल पंच डार्क स्किन टोन पर बेहद फ्रेश लग सकता है। यह शेड चेहरे को डल नहीं दिखने देता और समर लुक के लिए परफेक्ट हो सकता है। 2026 में ब्राइट लेकिन सॉफ्ट शेड्स युवाओं की पहली पसंद बन सकती है।

