Nita Ambani Saree Look: करोड़ों की ज्वेलरी और वो खास गुलाबी साड़ी… टीम इंडिया के सम्मान समारोह में नीता अंबानी नो चुराई लाइमलाइट

Nita Ambani Saree Look: ​स्टाइल और एलिगेंस की जब भी बात आती है, तो नीता अंबानी का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। बिजनेस की दुनिया में अपना नाम जमाने वाली नीता अंबानी फैशन के मामले में भी किसी बॉलीवुड डीवा से कम नहीं हैं। हाल ही में उन्होंने भारतीय वर्ल्ड कप विजेता टीमों (पुरुष, महिला और दृष्टिबाधित महिला टीम) के सम्मान में एक शानदार कार्यक्रम रखा। इस खास शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत नीता अंबानी के रोज पिंक साड़ी लुक ने बनाया। उनकी इस गुलाबी रंग की शिमर साड़ी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है।