Amla Ice Cubes: महंगे फेशियल को कहें बाय! घर पर ट्राई करें ‘आंवला आइस वॉटर फेशियल’, दिख सकता है निखार

Amla Ice Cubes: आजकल हर कोई 'ग्लास स्किन' या बेदाग चेहरा चाहता है, जिसके लिए हमलोग पार्लर में जाकर हजारों का खर्चा कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद 'आंवला' दुनिया का सबसे सस्ता और ताकतवर एंटी-एजिंग फल है? कोरियन ब्यूटी में 'आइस वॉटर फेशियल' का बहुत ट्रेंड है, लेकिन जब हम इसमें विटामिन-सी से भरपूर आंवला मिला देते हैं, तो यह एक इफेक्टिव ब्यूटी ट्रीटमेंट बन जाता है। यह न सिर्फ स्किन को टाइट बनाता है, बल्कि चेहरे के दाग-धब्बों को भी खत्म करने में मदद करता है।