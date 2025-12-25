25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

लाइफस्टाइल

Amla Ice Cubes: महंगे फेशियल को कहें बाय! घर पर ट्राई करें ‘आंवला आइस वॉटर फेशियल’, दिख सकता है निखार

Amla Ice Cubes: क्या आप भी चेहरे पर होने वाले दाग-धब्बों और ढीली स्किन से परेशान हैं? तो कोरियन ब्यूटी सीक्रेट को दें आंवला का ट्विस्ट। जानें कैसे आंवला आइस क्यूब्स आपके चेहरे को दे सकते हैं एकदम नेचुरल ग्लो।

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 25, 2025

Amla ice cubes, amla ice cubes benefits, amla ice cubes benefits for skin, amla ice cubes benefits for face, amla ice cubes recipe, home facial remedy.

Amla ice cubes for glowing skin| (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Amla Ice Cubes: आजकल हर कोई 'ग्लास स्किन' या बेदाग चेहरा चाहता है, जिसके लिए हमलोग पार्लर में जाकर हजारों का खर्चा कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद 'आंवला' दुनिया का सबसे सस्ता और ताकतवर एंटी-एजिंग फल है? कोरियन ब्यूटी में 'आइस वॉटर फेशियल' का बहुत ट्रेंड है, लेकिन जब हम इसमें विटामिन-सी से भरपूर आंवला मिला देते हैं, तो यह एक इफेक्टिव ब्यूटी ट्रीटमेंट बन जाता है। यह न सिर्फ स्किन को टाइट बनाता है, बल्कि चेहरे के दाग-धब्बों को भी खत्म करने में मदद करता है।

कैसे तैयार करें 'आंवला आइस क्यूब्स'?

इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आंवले को पीसकर उसका रस निकाल लें। अब इस रस में बराबर मात्रा में गुलाब जल मिला दें। फिर इस मिक्सचर को आइस ट्रे में डालकर, फ्रिजर में जमा दें।

पिंपल्स और ऑयली स्किन को कहें बाय- बाय

स्किन ऑयली होने के कारण अगर आपके फेस पर बार-बार पिंपल्स निकलते हैं, तो यह रेमेडी आपके लिए बेस्ट है। आंवला स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है और बर्फ सूजन को कम करती है, जिससे पिंपल्स 2-3 दिन में ही कम होने लगते हैं।

ओपन पोर्स की छुट्टी और नेचुरल टोनिंग

चेहरे पर होने वाले ओपन पोर्स हमारी खूबसूरती बिगाड़ देते हैं। आंवले में मौजूद एस्ट्रिंजेंट गुण और बर्फ की ठंडक इन पोर्स को कम करने में मदद करती है। रोज सुबह एक क्यूब से मसाज करने पर आपकी स्किन स्मूद और टोंड दिखने लगती है।

डार्क सर्कल्स और पफीनेस से छुटकारा

आंवला आइस क्यूब को मलमल के कपड़े में लपेटकर आंखों के आसपास हल्के हाथों से लगाने से डार्क सर्कल्स कम हो सकते हैं। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमारी आंखों को तुरंत फ्रेश लुक देता है।

इस्तेमाल का सही तरीका:

  • बर्फ को कभी भी सीधे फेस पर नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा एक पतले सूती कपड़े या रुमाल में लपेटकर ही मसाज करें।
  • आइस क्यूब्स को चेहरे पर 2-3 मिनट से ज्यादा देर तक मसाज न करें।
  • इसे सुबह सोकर उठने के बाद या रात को सोने से पहले फेस को साफ करकर लगाएं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

