Chaitra Navratri 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि आज से शुरु, अपनों को यहां दिए गए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती विशेज और मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

Chaitra Navratri 2026 Wishes Image
Chaitra Navratri 2026 Wishes in Hindi, English, Marathi and Gujarati: पंचांग के अनुसार आज यानी 19 मार्च, दिन गुरुवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन 27 मार्च को राम नवमी के साथ होगा। इस दौरान माता रानी के नौ अलग-अलग स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाएगी। आज लोग व्रत रखने के साथ ही अपनों को सोशल मीडिया के जरिए मैसेज, विशेज और फोटो भेजकर एक-दूसरे को बधाई भी देंगे। इसलिए, आज के इस लेख में हम चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में विशेज और संदेश साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनों को भेजकर नवरात्रि के पहले दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
1-सर्व मंगल मांगल्य, शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयवके गौरी, नारायणि नमोस्तुते.
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं…..
2-मां तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊंचारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊं
बन के रौशनी तुम राह दिखा देना
मां शेरावाली मुझे अपने दरबार बुला लेना।
जय माता दी!
3- माता रानी ये वरदान देना,
बस थोड़ा सा प्यार देना,
आपकी चरणों में बीते जीवन सारा
ऐसा आशीर्वाद देना
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
4- सजा है दरबार, एक ज्योति जगमगाई है,
सुना है नवरात्रि की पावन बेला आई है
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.
5- सच्चा है मां का दरबार
मैया सब पर दया करती समान!
मैया है मेरी शेरोंवाली,
शान है मां की बड़ी निराली….
दुर्गा मां के आशीर्वाद में
असर बहुत है…!!!
हैप्पी चैत्र नवरात्रि 2026
6-या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं…
7- मां दुर्गा के नौ रूप देंगे आपको बल,
नवरात्रि का यह पर्व सफल करे आपका हर कल
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
8- नव दीप जले, नव फूल खिले, जीवन को सच्चा सुख मिले,
नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले
आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
9- ना ही गिनकर दिया है, ना ही तौलकर दिया है…
मां ने जिसे भी दिया है, दिल खोल कर दिया है…
नवरात्रि की ढ़ेरो शुभकामनाएं
10-मां करती सबका उद्धार है
मां करती सबकी बेड़ा पार है,
मां सबके कष्टों को हरती है,
मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती है.
आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
11-May Maa Durga is there is to empower you with strength to face difficulties and problems in life and emerge winner. Happy Chaitra Navratri to you.
12-On the occasion of Chaitra Navratri, let us thank all the Goddesses for their love and their blessings. Warm greetings on this auspicious occasion to all.
13-On the auspicious occasion of Chaitra Navratri, I am sending warm greetings to you for a happy and cheerful year ahead.
14-On the occasion of Chaitra Navratri, I wish that each and every day of your live is blessed by the nine Goddesses. Happy Chaitra Navratri to you.
15-Warm wishes on Chaitra Navratri to everyone. May this Chaitra Navratri mark the beginning of a year full of glory and achievements.
16-सिंहावर स्वार होऊन, आनंदाचे वरदान घेऊन
अंबेमाता प्रत्येक घराघरात विराजमान झाली
चैत्र नवरात्रौत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
Happy Chaitra Navratri 2026
17- देवीआईचा आशीर्वाद सर्वांना मिळो
प्रत्येकाच्या मनाला मिळो शांती
हा उत्सव तुमच्या घरी घेऊन येवो सुख-समृद्धी
चैत्र नवरात्रौत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
Happy Chaitra Navratri 2026
18- चैत्र नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर शुभ कार्यांची सुरुवात करा
आई भवानी तुमच्या आयुष्यात सुख-समृद्धी आणि यशाचे प्रकाश घेऊन येवो
आई दुर्गेच्या कृपेने तुमच्या जीवनातील सर्व अडचणी दूर होवो
चैत्र नवरात्रौत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
19- देवीच्या दरबारात दर्शनासाठी झाली भाविकांची गर्दी
आईमातेची तुमच्यावर सदैव राहील कृपादृष्टी
जो कोणी देवीआईच्या दरबारी येतो
तो पदरी सुखसमाधान घेऊन जातो
चैत्र नवरात्रौत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
Happy Chaitra Navratri 2026
20- सुंदर रंगांनी देवीमातेचा दरबार सजला
सर्वत्र आनंद पसरला
लक्ष्मीच्या पावलांनी आई आली आपल्या घरी
सर्वत्र तिच्या नावाचा जयघोष दुमदुमला
चैत्र नवरात्रौत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
21-સંકટ હારી, મંગળ કારી,
હે ભવાની, કૃપા કરો,
ઉઘાડા પગે ઉભા છીએ તમારા દ્વારે,
અમારી બધી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરો,
હેપ્પી ચૈત્ર નવરાત્રી
22-ન - નવી ચેતના આપનાર,
વા - ભક્તોને આશીર્વાદ આપનારી,
રા - માતા જે દિવસ-રાત ભક્તો માટે તૈયાર રહે છે,
ત્રી - ત્રિકાળની રક્ષણ કરનારી,
દેવીના તમામ સ્વરૂપોની કૃપા તમારા પર બની રહે.
ચૈત્ર નવરાત્રી 2026ની હાર્દિક શુભકામનાઓ.
23-આખું વિશ્વ છે તેના આશ્રયમાં,
પ્રણામ કરું છું હું એ માતાના ચરણોમાં,
આપણે છીએ માતાના પગની ધૂળ,
આવો સાથે મળીને માતાને અર્પણ કરીએ શ્રદ્ધાના પુષ્પો!
હેપ્પી ચૈત્ર નવરાત્રી 2026
24-લક્ષ્મીનો હાથ હોય
સરસ્વતીનો સાથે હોય,
ગણેશનો નિવાસ હોય
અને મા દુર્ગાના આશીર્વાદથી
તમારા જીવનમાં ફક્ત પ્રકાશ જ પ્રકાશ હોય!
ચૈત્ર નવરાત્રીની હાર્દિક શુભકામનાઓ!
25-મા જગતની રક્ષક છે
મા એ મોક્ષનું ધામ છે,
મા આપણી ભક્તિનો આધાર છે
મા એ બધાની રક્ષાનો અવતાર છે,
ચૈત્ર નવરાત્રીની શુભેચ્છાઓ!
