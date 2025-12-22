Eggs cancer risk: अंडे खाने से कैंसर का दावा? जानिए क्या है इसमें केमिकल का सच, FSSAI ने खोला राज

Eggs cancer risk: हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि अंडे खाने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इन खबरों से लोगों के बीच डर और भ्रम फैलने लगा। अब इस पूरे मामले पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में बिकने वाले अंडे पूरी तरह सुरक्षित हैं और इन्हें कैंसर से जोड़ने वाले दावे बिना वैज्ञानिक आधार के और भ्रामक हैं।