Egg In Breakfast: ब्रेकफास्ट में अंडा खाना कितना हेल्दी है? खासतौर पर ये 3 लोग बनाए रखें दूरी

Egg In Breakfast: अंडा नाश्ते के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रोजाना अंडा खाना सही है? खासकर कुछ लोग जो कुछ खास हेल्थ कंडीशन्स से जूझ रहे हैं, उनके लिए।

भारत

MEGHA ROY

Aug 27, 2025

How many eggs per day is healthy|फोटो सोर्स – Freepik

Egg In Breakfast: "संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे" यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अंडा हर घर के सबसे पसंदीदा और क्विक ब्रेकफास्ट ऑप्शन्स में से एक है। यह प्रोटीन से भरपूर, हेल्दी और सस्ता भी होता है, इसलिए नाश्ते के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रोजाना अंडा खाना सही है? खासकर कुछ लोग जो कुछ खास हेल्थ कंडीशन्स से जूझ रहे हैं, उनके लिए। अगर आप भी ब्रेकफास्ट में अंडा खाते हैं तो पहले ये जरूरी बातें जान लें। किन हालातों में अंडा खाना कर सकता है नुकसान।

अंडे में मौजूद प्रोटीन और पोषक तत्व

अंडा उन गिने-चुने फूड्स में से है जिन्हें "नेचर का परफेक्ट पैक्ड फूड" कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन B12, कैल्शियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। एक अंडे में करीब 5–6 ग्राम प्रोटीन और लगभग उतनी ही मात्रा में फैट होता है। अच्छी बात यह है कि यह फैट ज्यादातर हेल्दी फैट होता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

किन लोगों को अंडा खाने से बचना चाहिए?

पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या वाले लोग

अगर आपको एसिडिटी, गैस या पाचन से जुड़ी परेशानी रहती है तो खाली पेट अंडा खाना आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे मामलों में अंडा उल्टा असहजता और भारीपन बढ़ा सकता है।

दवाइयां लेने वाले लोग

अगर आप लंबे समय से एंटीबायोटिक्स या कुछ खास दवाइयां ले रहे हैं, तो अंडा उन दवाओं के असर को कम कर सकता है। इसलिए इस स्थिति में अपने डॉक्टर से राय जरूर लें।

एलर्जी से पीड़ित लोग

कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी की समस्या होती है। उन्हें इसका सेवन करते ही स्किन रैशेज, खुजली या सांस की तकलीफ जैसी परेशानी हो सकती है। ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना अंडा खाने से बचना चाहिए।

एक दिन में कितने अंडे खाएं?

डायटीशियन के मुताबिक फिट और हेल्दी रहने के लिए शरीर को रोजाना लगभग 50–60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इसे सिर्फ अंडे से पूरा करना जरूरी नहीं है। दाल, दूध, पनीर, चिकन या नट्स से भी प्रोटीन लेना चाहिए।
अगर आप अन्य प्रोटीन सोर्स भी खाते हैं तो दिनभर में 2–3 अंडे खाना पर्याप्त है।सुबह के नाश्ते में 2 अंडे और चाहें तो शाम को 1 अंडा इससे ज्यादा खाने पर पाचन पर दबाव बढ़ सकता है और कुछ लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है।

Updated on:

30 Aug 2025 01:42 pm

Published on:

27 Aug 2025 02:50 pm

Hindi News / Lifestyle News / Egg In Breakfast: ब्रेकफास्ट में अंडा खाना कितना हेल्दी है? खासतौर पर ये 3 लोग बनाए रखें दूरी

