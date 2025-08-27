Egg In Breakfast: ब्रेकफास्ट में अंडा खाना कितना हेल्दी है? खासतौर पर ये 3 लोग बनाए रखें दूरी

Egg In Breakfast: "संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे" यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अंडा हर घर के सबसे पसंदीदा और क्विक ब्रेकफास्ट ऑप्शन्स में से एक है। यह प्रोटीन से भरपूर, हेल्दी और सस्ता भी होता है, इसलिए नाश्ते के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रोजाना अंडा खाना सही है? खासकर कुछ लोग जो कुछ खास हेल्थ कंडीशन्स से जूझ रहे हैं, उनके लिए। अगर आप भी ब्रेकफास्ट में अंडा खाते हैं तो पहले ये जरूरी बातें जान लें। किन हालातों में अंडा खाना कर सकता है नुकसान।