Bigg Boss 19 Finale: तान्या मित्तल सहित ये कंटेस्टेंट्स कितने स्टाइलिश हैं, तस्वीरों में देखिए

Bigg Boss 19 Finale: Bigg Boss 19 का फिनाले अब बस कुछ ही कदम दूर है और टॉप 5 फाइनलिस्ट्स की लिस्ट फैंस के लिए खुल चुकी है। गौरव खन्ना, फराहना भट्ट, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल ने अपनी दमदार गेमिंग और स्टाइल से दर्शकों का दिल जीत लिया है। जैसे-जैसे फिनाले का दिन करीब आता जा रहा है, सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड और विजेता की भविष्यवाणियों की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। वहीं, फाइनलिस्ट्स का फैशन गेम भी फैंस के बीच हॉट टॉपिक बन चुका है। आइए देखते हैं कैसे इन कंटेस्टेंट्स ने ग्लैम, स्वैग और स्टाइल के साथ फिनाले को और भी खास बनाया।