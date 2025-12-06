Bigg Boss 19 Finale: तान्या मित्तल सहित ये कंटेस्टेंट्स कितने स्टाइलिश हैं, तस्वीरों में देखिए

BB19 finale photos contestants looks|फोटो सोर्स – Patrika.com
Bigg Boss 19 Finale: Bigg Boss 19 का फिनाले अब बस कुछ ही कदम दूर है और टॉप 5 फाइनलिस्ट्स की लिस्ट फैंस के लिए खुल चुकी है। गौरव खन्ना, फराहना भट्ट, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल ने अपनी दमदार गेमिंग और स्टाइल से दर्शकों का दिल जीत लिया है। जैसे-जैसे फिनाले का दिन करीब आता जा रहा है, सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड और विजेता की भविष्यवाणियों की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। वहीं, फाइनलिस्ट्स का फैशन गेम भी फैंस के बीच हॉट टॉपिक बन चुका है। आइए देखते हैं कैसे इन कंटेस्टेंट्स ने ग्लैम, स्वैग और स्टाइल के साथ फिनाले को और भी खास बनाया।
फिनाले स्टेज पर आते ही तान्या मित्तल ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। उनका आउटफिट एलीगेंट होने के साथ-साथ मॉडर्न ग्लैम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। तान्या का यह लुक साफ दिखाता है कि जब क्लासिक सिलुएट में थोड़ा सा ग्लैमर मिल जाए, तो पूरा मंच भी उनके स्टाइल के सामने फीका पड़ सकता है।
फिनाले में अमाल मलिक ने अपने सिग्नेचर मिनिमल लेकिन क्लासी स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया। उनका परफेक्टली टेलर्ड आउटफिट और सटल ग्लैम लुक उन्हें बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग ही लुक दे रहा था।
गौरव खन्ना ने हमेशा की तरह स्लीक और शार्प लुक चुना। उनका स्टाइल साफ दिखा गया कि कम बोलने वाला फैशन भी उतना ही दमदार हो सकता है स्ट्रक्चर्ड फिट, क्लीन कट्स और बिल्कुल बैलेंस्ड एक्सेसरीज।
फराहना भट्ट अपने ट्रेडिशनल-फ्यूजन अवतार में सबको चौंका गईं। उनके आउटफिट की खूबसूरती इस बात में थी कि ये ट्रेंडी भी था और उनकीपर्सनैलिटी को भी पूरी तरह सूट कर रहा था। फराहना की स्टाइलिंग में डीटेलिंग देखने लायक थी चाहे वह ज्वेलरी हो या हेयरडू।
प्रणित मोरे ने फिनाले नाइट में मॉडर्न-एथनिक का शानदार कॉम्बिनेशन पेश किया। उनका लुक साधारण नहीं था, पर ओवरडोन भी नहीं एक ऐसा बैलेंस जो हर कोई कैरी नहीं कर पाता।
