मैथ इक्वेशन बनी स्टाइल स्टेटमेंट, वायरल हुई T-Shirt ने फिर याद दिलाया Sushant Singh Rajput का इंजीनियरिंग लव

Happy Birthday Sushant Singh Rajput: Math Equation वाली वायरल T-Shirt एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत के इंजीनियरिंग लव को याद दिला रही है। फिल्मों की चमक से परे, सुशांत का रिश्ता हमेशा दिमागी जिज्ञासा, लॉजिक और साइंस से रहा। कोडिंग सीखने से लेकर कंप्यूटर गेमिंग के सपनों तक, वह एक ऐसे कलाकार थे जिनकी सोच अभिनय की सीमाओं से कहीं आगे थी।उनकी पुरानी तस्वीर में पहनी गई यह quirky math equation वाली टी-शर्ट सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि उनके तेज दिमाग और हाई-IQ सोच की झलक मानी जा रही है, जिस पर फैंस आज भी चर्चा करते हैं। साल 2026 में उनके जाने के 6 साल पूरे होने वाले हैं, और 21 जनवरी को उनका जन्मदिन आते ही यह यादें एक बार फिर ताजा हो उठी हैं एक ऐसे सितारे की, जो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि सोचने-समझने वाला इंजीनियरिंग माइंड भी था।