मैथ इक्वेशन बनी स्टाइल स्टेटमेंट, वायरल हुई T-Shirt ने फिर याद दिलाया Sushant Singh Rajput का इंजीनियरिंग लव

Sushant Singh Rajput T-Shirt Lover
Happy Birthday Sushant Singh Rajput: Math Equation वाली वायरल T-Shirt एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत के इंजीनियरिंग लव को याद दिला रही है। फिल्मों की चमक से परे, सुशांत का रिश्ता हमेशा दिमागी जिज्ञासा, लॉजिक और साइंस से रहा। कोडिंग सीखने से लेकर कंप्यूटर गेमिंग के सपनों तक, वह एक ऐसे कलाकार थे जिनकी सोच अभिनय की सीमाओं से कहीं आगे थी।उनकी पुरानी तस्वीर में पहनी गई यह quirky math equation वाली टी-शर्ट सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि उनके तेज दिमाग और हाई-IQ सोच की झलक मानी जा रही है, जिस पर फैंस आज भी चर्चा करते हैं। साल 2026 में उनके जाने के 6 साल पूरे होने वाले हैं, और 21 जनवरी को उनका जन्मदिन आते ही यह यादें एक बार फिर ताजा हो उठी हैं एक ऐसे सितारे की, जो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि सोचने-समझने वाला इंजीनियरिंग माइंड भी था।
सुशांत जिस टी-शर्ट में नजर आए थे, उस पर लिखा था “Don’t be a d³s/dt³ or don’t be a jerk.” यह लाइन भले ही देखने में मजाकिया लगे, लेकिन इसके पीछे शुद्ध विज्ञान और गहरी समझ छिपी है। फिजिक्स की काइनेमैटिक्स में jerk उस मात्रा को कहते हैं, जो acceleration के परिवर्तन की दर को दर्शाती है। गणितीय रूप से इसे अलग–अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता है j = da/dt, j = d²v/dt² और j = d³s/dt³। यानी यह टी-शर्ट सिर्फ एक पंचलाइन नहीं थी, बल्कि सुशांत के साइंस सेंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और ह्यूमर का स्मार्ट मेल थी, जो उनके अलग सोचने के अंदाज को साफ दिखाती है।यानी अगर आप displacement के third derivative हैं, तो आप “jerk” हैं। यह equation खास तौर पर mechanical engineering और physics के छात्रों के बीच एक क्लासिक इनसाइड जोक मानी जाती है।
सुशांत की अकादमिक प्रतिभा किसी से छिपी नहीं थी। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (DCE) के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल की थी और वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे। एक्टिंग के अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने डिग्री पूरी होने से सिर्फ दो सेमेस्टर पहले कॉलेज छोड़ने का बड़ा फैसला लिया। यह कदम भले ही जोखिम भरा था, लेकिन सुशांत हमेशा अपने फैसले दिल और दिमाग दोनों की सुनकर लिया करते थे।
सुशांत का फैशन सेंस बाकी स्टार्स से बिल्कुल अलग था। वह अक्सर स्पेस, फिजिक्स, कोडिंग और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े कोट्स वाली टी-शर्ट पहनते थे, जो उनकी सोच और रुचियों को साफ तौर पर दर्शाती थीं। उनके कपड़े सिर्फ पहनावे का हिस्सा नहीं थे, बल्कि यह बताते थे कि वह क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं और किस चीज से प्रेरित रहते हैं। सुशांत के लिए फैशन दिखावा नहीं, बल्कि उनकी इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का एक मजबूत एक्सप्रेशन था।
यह वायरल टी-शर्ट सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उस इंसान की झलक है जो सवाल पूछना पसंद करता था, सीखना चाहता था और सीमाओं में नहीं बंधा था। Sushant Singh Rajput आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका विज्ञान प्रेम, उनका दिमाग और उनकी सादगी आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है।
