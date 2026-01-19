2016 ही अच्छा था... सपना भवानी ने माही, जीवा और सुशांत सिंह राजपूत संग सीक्रेट गैंग का किया खुलासा

बता दें, सपना भवानी ने ये फोटोज इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहे '2026 Vs 2016' ट्रेंड के तहत शेयर कीं है। इस ट्रेंड में लोग 10 साल पुराने यानी 2016 के उन सुनहरे मोमेंट्स, मूड और यादों को शेयर कर रहे हैं, जिन्हें वे आज भी मिस करते हैं। सपना ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा, "2016 के ट्रेंड में शामिल हो रही हूं, 2016 ही अच्छा था … 10 साल ज्यादा पुराने नहीं थे, फिर भी जो थे ये है।" बता दें, सपना के जरिए शेयर की गई तस्वीरों में सुशांत सिंह राजपूत खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो के पीछे की कहानी बताते हुए सपना ने लिखा, "मैं सुशांत को माही (धोनी) के बारे में कुछ अंदरूनी राज (secrets) बता रही थी और वो सुनकर हंस रहे थे।"