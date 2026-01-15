Happy Birthday Sidharth Malhotra: न शोहरत, न महंगी डाइट, स्ट्रगल के दिनों में शकरकंद था सिद्धार्थ मल्होत्रा का फेवरेट नाश्ता

Happy Birthday Sidharth Malhotra: आज जब सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के सबसे फिट और स्टाइलिश एक्टर्स में गिने जाते हैं। कल, 16 जनवरी को सिद्धार्थ मल्होत्रा 41 साल के हो जाएंगे वहीं उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन उनकी फिटनेस और चार्म आज भी उन्हें यंग, हैंडसम और परफेक्ट हंक बनाए हुए है। लेकिन बॉलीवुड में नाम, पहचान और फिट बॉडी बनाने से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा भी मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिनेता ने बताया कि उनके स्ट्रगल के दिनों में फिटनेस की शुरुआत किसी महंगी डाइट या प्रोटीन शेक से नहीं, बल्कि एक बेहद सादे नाश्ते से हुई थी। उस वक्त सिद्धार्थ का फेवरेट ब्रेकफास्ट शकरकंद हुआ करता था, जो सस्ता होने के साथ-साथ पोषण से भरपूर था। यही साधारण आदत आगे चलकर उनकी मजबूत फिटनेस की नींव बनी।