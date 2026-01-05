करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कारें और ग्लोबल स्टूडियो, जानिए AR Rahman की लाइफस्टाइल से जुड़ा पूरा लेखा-जोखा

Music maestro A.R. Rahman’s wealth|फोटो सोर्स – arrahman/Instagram
AR Rahman Birthday: 6 जनवरी को म्यूजिक के जादूगर ए.आर. रहमान 59 साल के हो जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी और क्रिएटिविटी आज भी किसी यंग आर्टिस्ट से कम नहीं है। साधारण शुरुआत से लेकर इंटरनेशनल मंच तक का उनका सफर जितना प्रेरणादायक है, उतना ही दिलचस्प भी। ऑस्कर विनर रहमान न सिर्फ अपने सुरों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल, करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कार कलेक्शन और भारत से लेकर विदेशों तक फैले ग्लोबल म्यूजिक स्टूडियो भी लोगों की खास दिलचस्पी का विषय हैं। इस खास मौके पर जानते हैं ए.आर. रहमान की जिंदगी से जुड़ा वो पूरा लेखा-जोखा, जो उन्हें सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन बनाता है।
भारतीय संगीत जगत में ए.आर. रहमान एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने सुरों के जरिए न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनाई। 1992 में तमिल फिल्म रोजा से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रहमान आज तमिल, हिंदी, मलयालम और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में संगीत दे चुके हैं। उनका संगीत भावनाओं को छूता है और यही वजह है कि वे हर पीढ़ी के श्रोताओं के पसंदीदा बने हुए हैं।
Forbes के रिपोर्ट्स के मुताबिक, ए.आर. रहमान की कुल संपत्ति 1700 से 2100 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी जाती है। फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर, गाने, लाइव कॉन्सर्ट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी आय के मुख्य साधन हैं। साल 2019 में फोर्ब्स की टॉप 100 सेलेब्रिटी लिस्ट में उनका स्थान 16वां रहा था, जिसमें उनकी सालाना कमाई करीब 94.8 करोड़ रुपये बताई गई थी।
ए.आर. रहमान का चेन्नई के कोडंबक्कम इलाके में स्थित बंगला उनकी शांत और रचनात्मक सोच को दर्शाता है। सफेद रंग की इस खूबसूरत कोठी में कई बेडरूम, बड़ा लिविंग एरिया, डाइनिंग स्पेस और निजी म्यूज़िक स्टूडियो है। इसके अलावा, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के चलते उन्होंने 2010 में लॉस एंजेलिस में एक अपार्टमेंट भी खरीदा, जहां उनका होम स्टूडियो बना हुआ है।
रहमान सिर्फ घरों के ही नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय म्यूजिक स्टूडियो के मालिक भी हैं। चेन्नई में पंचथान रिकॉर्ड इन और ए.एम. स्टूडियोज, दुबई में फिरदौस स्टूडियो और मुंबई, लंदन व लॉस एंजेलिस में के.एम. म्यूजिक स्टूडियोज उनके नाम पर हैं। इन स्टूडियोज में कई अंतरराष्ट्रीय कलाकारों ने भी काम किया है।
ए.आर. रहमान की लाइफस्टाइल में क्लास और सॉफिस्टिकेशन साफ दिखाई देता है। उनके पास मर्सिडीज-बेंज (करीब 3 करोड़ रुपये), वोल्वो एसयूवी, जगुआर और हाल ही में खरीदी गई महिंद्रा XEV 9e जैसी लग्ज़री कारें हैं।
इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद रहमान बेहद सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। उन्हें साउथ इंडियन खाना पसंद है और फिल्टर कॉफी के बिना उनका दिन अधूरा रहता है।
ए.आर. रहमान एयरटेल, जेबीएल, कैसियो, शीनलैक और वर्ल्डस्पेस जैसे बड़े ब्रांड्स से जुड़े रहे हैं। 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए दो ऑस्कर अवॉर्ड जीतना उनके करियर का सबसे बड़ा मुकाम माना जाता है।कुल मिलाकर, ए.आर. रहमान की जिंदगी इस बात का उदाहरण है कि सादगी, मेहनत और प्रतिभा के दम पर कैसे कोई शख्स वैश्विक पहचान बना सकता है।
