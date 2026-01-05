करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कारें और ग्लोबल स्टूडियो, जानिए AR Rahman की लाइफस्टाइल से जुड़ा पूरा लेखा-जोखा

AR Rahman Birthday: 6 जनवरी को म्यूजिक के जादूगर ए.आर. रहमान 59 साल के हो जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी और क्रिएटिविटी आज भी किसी यंग आर्टिस्ट से कम नहीं है। साधारण शुरुआत से लेकर इंटरनेशनल मंच तक का उनका सफर जितना प्रेरणादायक है, उतना ही दिलचस्प भी। ऑस्कर विनर रहमान न सिर्फ अपने सुरों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल, करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कार कलेक्शन और भारत से लेकर विदेशों तक फैले ग्लोबल म्यूजिक स्टूडियो भी लोगों की खास दिलचस्पी का विषय हैं। इस खास मौके पर जानते हैं ए.आर. रहमान की जिंदगी से जुड़ा वो पूरा लेखा-जोखा, जो उन्हें सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन बनाता है।