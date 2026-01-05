5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कारें और ग्लोबल स्टूडियो, जानिए AR Rahman की लाइफस्टाइल से जुड़ा पूरा लेखा-जोखा

AR Rahman Birthday: ए.आर. रहमान भारत के सबसे बड़े संगीतकारों में गिने जाते हैं। बचपन से संगीत से जुड़ाव और मेहनत ने उन्हें प्रेरणा बना दिया है। लोग उनकी शानदार लाइफस्टाइल, स्टूडियो और उनकी जिंदगी में संगीत के महत्व को जानने में खास दिलचस्पी रखते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 05, 2026

A.R. Rahman luxury homes, Luxury car collection A.R. Rahman, AR Rahman music studios, Global music studios,

Music maestro A.R. Rahman’s wealth|फोटो सोर्स – arrahman/Instagram

AR Rahman Birthday: 6 जनवरी को म्यूजिक के जादूगर ए.आर. रहमान 59 साल के हो जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी और क्रिएटिविटी आज भी किसी यंग आर्टिस्ट से कम नहीं है। साधारण शुरुआत से लेकर इंटरनेशनल मंच तक का उनका सफर जितना प्रेरणादायक है, उतना ही दिलचस्प भी। ऑस्कर विनर रहमान न सिर्फ अपने सुरों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल, करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कार कलेक्शन और भारत से लेकर विदेशों तक फैले ग्लोबल म्यूजिक स्टूडियो भी लोगों की खास दिलचस्पी का विषय हैं। इस खास मौके पर जानते हैं ए.आर. रहमान की जिंदगी से जुड़ा वो पूरा लेखा-जोखा, जो उन्हें सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन बनाता है।

भारतीय संगीत जगत में ए.आर. रहमान

भारतीय संगीत जगत में ए.आर. रहमान एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने सुरों के जरिए न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनाई। 1992 में तमिल फिल्म रोजा से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रहमान आज तमिल, हिंदी, मलयालम और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में संगीत दे चुके हैं। उनका संगीत भावनाओं को छूता है और यही वजह है कि वे हर पीढ़ी के श्रोताओं के पसंदीदा बने हुए हैं।

करोड़ों की नेटवर्थ और कमाई के स्रोत (AR Rahman net worth)

Forbes के रिपोर्ट्स के मुताबिक, ए.आर. रहमान की कुल संपत्ति 1700 से 2100 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी जाती है। फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर, गाने, लाइव कॉन्सर्ट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी आय के मुख्य साधन हैं। साल 2019 में फोर्ब्स की टॉप 100 सेलेब्रिटी लिस्ट में उनका स्थान 16वां रहा था, जिसमें उनकी सालाना कमाई करीब 94.8 करोड़ रुपये बताई गई थी।

घर सादगी में छुपी भव्यता

ए.आर. रहमान का चेन्नई के कोडंबक्कम इलाके में स्थित बंगला उनकी शांत और रचनात्मक सोच को दर्शाता है। सफेद रंग की इस खूबसूरत कोठी में कई बेडरूम, बड़ा लिविंग एरिया, डाइनिंग स्पेस और निजी म्यूज़िक स्टूडियो है। इसके अलावा, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के चलते उन्होंने 2010 में लॉस एंजेलिस में एक अपार्टमेंट भी खरीदा, जहां उनका होम स्टूडियो बना हुआ है।

म्यूजिक स्टूडियो का ग्लोबल नेटवर्क

रहमान सिर्फ घरों के ही नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय म्यूजिक स्टूडियो के मालिक भी हैं। चेन्नई में पंचथान रिकॉर्ड इन और ए.एम. स्टूडियोज, दुबई में फिरदौस स्टूडियो और मुंबई, लंदन व लॉस एंजेलिस में के.एम. म्यूजिक स्टूडियोज उनके नाम पर हैं। इन स्टूडियोज में कई अंतरराष्ट्रीय कलाकारों ने भी काम किया है।

लग्जरी कारों का कलेक्शन (AR rahman car collection)

ए.आर. रहमान की लाइफस्टाइल में क्लास और सॉफिस्टिकेशन साफ दिखाई देता है। उनके पास मर्सिडीज-बेंज (करीब 3 करोड़ रुपये), वोल्वो एसयूवी, जगुआर और हाल ही में खरीदी गई महिंद्रा XEV 9e जैसी लग्ज़री कारें हैं।

पसंदीदा खाना और निजी रुचियां

इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद रहमान बेहद सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। उन्हें साउथ इंडियन खाना पसंद है और फिल्टर कॉफी के बिना उनका दिन अधूरा रहता है।

ब्रांड एंडोर्समेंट और उपलब्धियां

ए.आर. रहमान एयरटेल, जेबीएल, कैसियो, शीनलैक और वर्ल्डस्पेस जैसे बड़े ब्रांड्स से जुड़े रहे हैं। 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए दो ऑस्कर अवॉर्ड जीतना उनके करियर का सबसे बड़ा मुकाम माना जाता है।कुल मिलाकर, ए.आर. रहमान की जिंदगी इस बात का उदाहरण है कि सादगी, मेहनत और प्रतिभा के दम पर कैसे कोई शख्स वैश्विक पहचान बना सकता है।

ये भी पढ़ें

सैयारा के बाद स्टार Ahaan Panday की लाइफ में बदली ये चीजें, संपत्ति से लेकर स्टाइल तक
लाइफस्टाइल
Saiyaara star Ahaan Panday, Ahaan Panday street style, Ahaan Panday latest news,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 10:57 am

Hindi News / Lifestyle News / करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कारें और ग्लोबल स्टूडियो, जानिए AR Rahman की लाइफस्टाइल से जुड़ा पूरा लेखा-जोखा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

न्यूड से लेकर डीप वाइन तक, दीपिका पादुकोण के 5 स्टाइलिश और आइकोनिक लिपस्टिक शेड्स

Deepika Padukone Birthday Look, Deepika Padukone Signature Lipstick, Best Lipstick For Indian Skin, Deepika Padukone Elegant Style 2026
लाइफस्टाइल

रिश्ता टूटने के बाद भी चलती रहती है दुनिया, जानें आगे बढ़ने के ये 5 तरीके

how to stay positive after a breakup, how to be positive after breakup,
लाइफस्टाइल

बच्चों को दही-चावल खिलाने का सही समय क्या है?

First solid food for baby, Homemade baby food India, Toddler healthy meals,
लाइफस्टाइल

करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट की सर्दियों वाली डाइट गाइड, बॉडी को गर्म रखने के आसान तरीके

Lifestyle health news Hindi, Seasonal eating Indian diet, Gut health in winter, Winter wellness tips Hindi,
लाइफस्टाइल

हेयरकट से बदल सकता है पूरा लुक, बस फेस शेप समझना है जरूरी

Hairstyle ideas for all faces, Haircuts that suit your face,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.