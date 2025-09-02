AR Rahman का करियर से U-Turn, तलाक के 1 साल बाद लिया ये बड़ा फैसला

उन्होंने बताया कि अब वो अपनी जिंदगी में काम से ज्यादा परिवार और नई चीजें सीखने पर ध्यान देंगे। कुछ समय पहले उनकी पत्नी सायरा बानो से अलगाव की खबरें आई थीं, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया था। रहमान का कहना है कि वो दिन-रात काम में व्यस्त रहते थे, जिसके चलते वो अपने परिवार और खुद पर ध्यान नहीं दे पाए। इसी वजह से उन्होंने अब करियर में थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ने का फैसला किया है।