बॉलीवुड

AR Rahman का करियर से U-Turn, तलाक के 1 साल बाद लिया ये बड़ा फैसला

AR Rahman: एआर रहमान ने अपने करियर में एक बड़ा यू-टर्न लेते हुए काम से ज्यादा परिवार और नई चीजें सीखने पर ध्यान देने का फैसला किया है। तलाक के एक साल बाद लिया गया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 02, 2025

AR Rahman का करियर से U-Turn, तलाक के 1 साल बाद लिया ये बड़ा फैसला
एआर रहमान (फोटो सोर्स: X)

AR Rahman: ऑस्कर विजेता म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान जल्द ही अपनी फिल्म 'उफ्फ ये सियापा' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का संगीत उन्होंने खुद तैयार किया है और इसे वो हर संगीतकार का सपना बताते हैं। लेकिन फिल्म के प्रमोशन के दौरान रहमान ने एक बड़ा खुलासा किया है।

AR Rahman का करियर से U-Turn

उन्होंने बताया कि अब वो अपनी जिंदगी में काम से ज्यादा परिवार और नई चीजें सीखने पर ध्यान देंगे। कुछ समय पहले उनकी पत्नी सायरा बानो से अलगाव की खबरें आई थीं, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया था। रहमान का कहना है कि वो दिन-रात काम में व्यस्त रहते थे, जिसके चलते वो अपने परिवार और खुद पर ध्यान नहीं दे पाए। इसी वजह से उन्होंने अब करियर में थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ने का फैसला किया है।

एआर रहमान ने बताया

एआर रहमान ने हाल ही में दिए इंटरव्यू ( IANS) में बताया कि उन्होंने जीवन में एक फैसला लिया और कहा, "पहले मैं पागलों की तरह दिन-रात काम करता रहता था। कभी-कभी बहुत अधिक काम करने पर जिंदगी छूट जाती है। अब मैंने थोड़ा धीमा होने का फैसला किया है ताकि मैं जीवन का आनंद ले सकूं, नई चीजें सीख सकूं और परिवार के साथ समय बिता सकूं।"

म्यूजिक-बेस्ड फिल्म

इसके साथ ही 'उफ्फ ये सियापा' के म्यूजिक के बारे में बताया कि इसका संगीत बाकी फिल्मों से अलग होगा। यह एक म्यूजिक-बेस्ड फिल्म है जिसमें एक्टर्स खामोश रहते हैं। ये फिल्म उन्हें मशहूर फिल्मकार लव रंजन की वजह से मिली है। इस फिल्म में सोहम शाह और नुसरत भरूचा मुख्य भूमिका में हैं। इसे लव फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है और इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है।

ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसका निर्देशन जी. अशोक ने किया है। बता दें कि एआर रहमान का ये फैसला दिखाता है कि जिंदगी में काम के साथ-साथ परिवार और खुद के लिए भी समय निकालना कितना जरूरी है। उनके फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर म्यूजिक की दुनिया में धमाल मचाएंगे।

Entertainment

Published on:

02 Sept 2025 05:56 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / AR Rahman का करियर से U-Turn, तलाक के 1 साल बाद लिया ये बड़ा फैसला

